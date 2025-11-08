Футболисты минского «Динамо» победили «Арсенал» в матче чемпионата Беларуси

Положение в группе лидеров сейчас таково: «МЛ Витебск» — 64 очка (28 матчей), «Динамо» (Минск) — 59 (28), «Славия» — 53 (27), «Динамо» (Брест) — 48 (28). Внизу турнирной таблицы находится «Молодечно», у которого 11 очков, в активе «Слуцка» на 10 баллов больше, у «Сморгони» 24 очка.