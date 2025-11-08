Футболисты минского «Динамо» победили «Арсенал» в матче чемпионата Беларуси

Динамовцы выиграли с минимальным перевесом в счете благодаря голу Ивана Бахара, который отличился на 79-й минуте встречи — 1:0.
Также сегодня новополоцкий «Нафтан» уступил у себя дома футболистам «Слуцка» — 1:2, а «Минск» проиграл гродненскому «Неману» — 1:4.
Вчера лидер первенства «МЛ Витебск» одолел в гостях аутсайдеров футболистов «Молодечно» с результатом 1:0, а «Гомель» разгромил у себя дома брестское «Динамо» с сухим счетом 3:0.
Заключительные поединки 28-го тура состоятся 9 ноября: «Ислочь» (Минский район) — «Сморгонь», БАТЭ (Борисов) — «Славия» (Мозырь), «Витебск» — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино).
Положение в группе лидеров сейчас таково: «МЛ Витебск» — 64 очка (28 матчей), «Динамо» (Минск) — 59 (28), «Славия» — 53 (27), «Динамо» (Брест) — 48 (28). Внизу турнирной таблицы находится «Молодечно», у которого 11 очков, в активе «Слуцка» на 10 баллов больше, у «Сморгони» 24 очка.
Вадим Скрипченко
