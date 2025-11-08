«Марсель» разгромил «Брест» и сместил «ПСЖ» с первого места в чемпионате Франции

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
1-й тайм
Монако
0
:
Ланс
0
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.85
П2
3.40
Футбол. Англия
1-й тайм
Челси
0
:
Вулверхэмптон
0
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.07
П2
9.00
Футбол. Испания
1-й тайм
Эспаньол
0
:
Вильярреал
0
Все коэффициенты
П1
2.88
X
3.20
П2
2.65
Футбол. Италия
1-й тайм
Парма
0
:
Милан
2
Все коэффициенты
П1
52.00
X
12.70
П2
1.20
Футбол. Первая лига
09.11
СКА-Хабаровск
:
Урал
Все коэффициенты
П1
4.20
X
3.40
П2
1.95
Футбол. Первая лига
09.11
Енисей
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.17
П2
3.11
Футбол. Франция
завершен
Гавр
1
:
Нант
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
2
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
3
:
Кельн
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
3
:
Леванте
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
0
:
Торино
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
0
:
Ростов
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
3
:
Брест
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Осасуна
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
2
:
Фулхэм
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
3
:
Бернли
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
6
:
Хайденхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
1
:
Боруссия Д
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
3
:
РБ Лейпциг
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
2
:
Бавария
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
0
:
Кальяри
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
0
:
Верона
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
2
:
Волга
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
0
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
0
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Алавес
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
1
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
2
:
Манчестер Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Чайка
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
1
:
Акрон
2
П1
X
П2

«Марсель» разгромил «Брест» и сместил «ПСЖ» с первого места в чемпионате Франции

Футболисты «Марселя» одержали крупную победу над «Брестом» (3:0) в домашнем матче 12-го тура чемпионата Франции.

Источник: Getty Images

По голу в ворота гостей забили Анжел Гомеш, Мейсон Гринвуд (пенальти) и Пьер-Эмерик Обамеянг.

«Марсель» набрал 25 очков и сместил с первой строчки в турнирной таблице Лиги 1 «ПСЖ» (24 балла), у которого есть игра в запасе.

Марсель
3:0
Первый тайм: 2:0
Брест
Футбол, Франция, 12-й тур
8.11.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Velodrome
Главные тренеры
Роберто Де Дзерби
Эрик Руа
Голы
Марсель
Анжел Гомеш
25′
Мэйсон Гринвуд
33′
Пьер-Эмерик Обамеянг
(Мэтт О`Райли)
81′
Составы команд
Марсель
1
Херонимо Рульи
62
Микаэль Мурильо
33
Эмерсон
14
Игор Пайшан
28
Бенжамен Павар
18
Артур Вермерен
10
Мэйсон Гринвуд
79′
4
Конрад Джейден Иган-Райли
8
Анжел Гомеш
70′
17
Мэтт О`Райли
97
Пьер-Эмерик Обамеянг
86′
35
Таджидин Ммади
21
Найеф Агерд
79′
34
Робиньо Ваз
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
86′
50
Дэррил Бакола
Брест
1
Радослав Маецки
77
Кенни Лала
10
Ромен Дель Кастильо
19
Людовик Айорк
5
Брендан Шардонне
44
Сумайла Кулибали
2
Брэдли Локо
33′
27
Даоуда Гуиндо
14
Мама Бальде
46′
24
Люка Тузар
99
Пате Мбуп
37′
46′
14
Реми Лабо Ласкари
13
Жорис Шотар
82′
7
Жуниор Дина Эбимбе
8
Уго Магнетти
74′
33
Хамиду Макалу
Статистика
Марсель
Брест
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
19
4
Удары в створ
7
2
Угловые
6
2
Фолы
12
10
Офсайды
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Вилли Делажо
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти