«Марсель» разгромил «Брест» и сместил «ПСЖ» с первого места в чемпионате Франции

По голу в ворота гостей забили Анжел Гомеш, Мейсон Гринвуд (пенальти) и Пьер-Эмерик Обамеянг.
«Марсель» набрал 25 очков и сместил с первой строчки в турнирной таблице Лиги 1 «ПСЖ» (24 балла), у которого есть игра в запасе.
Футбол, Франция, 12-й тур
8.11.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Velodrome
Главные тренеры
Роберто Де Дзерби
Эрик Руа
Голы
Марсель
Анжел Гомеш
25′
Мэйсон Гринвуд
33′
Пьер-Эмерик Обамеянг
(Мэтт О`Райли)
81′
Составы команд
Марсель
1
Херонимо Рульи
62
Микаэль Мурильо
33
Эмерсон
14
Игор Пайшан
28
Бенжамен Павар
18
Артур Вермерен
10
Мэйсон Гринвуд
79′
4
Конрад Джейден Иган-Райли
8
Анжел Гомеш
70′
17
Мэтт О`Райли
97
Пьер-Эмерик Обамеянг
86′
35
Таджидин Ммади
21
Найеф Агерд
79′
34
Робиньо Ваз
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
86′
50
Дэррил Бакола
Брест
1
Радослав Маецки
77
Кенни Лала
10
Ромен Дель Кастильо
19
Людовик Айорк
5
Брендан Шардонне
44
Сумайла Кулибали
2
Брэдли Локо
33′
27
Даоуда Гуиндо
14
Мама Бальде
46′
24
Люка Тузар
99
Пате Мбуп
37′
46′
14
Реми Лабо Ласкари
13
Жорис Шотар
82′
7
Жуниор Дина Эбимбе
8
Уго Магнетти
74′
33
Хамиду Макалу
Статистика
Марсель
Брест
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
19
4
Удары в створ
7
2
Угловые
6
2
Фолы
12
10
Офсайды
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Вилли Делажо
(Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти