Дубль Гризманна принес «Атлетико» победу над «Леванте» в чемпионате Испании

Встреча, которая прошла в субботу в Мадриде, закончилась со счетом 3:1. У победителей дубль оформил Антуан Гризманн (61-я и 80-я минуты), еще один мяч в свои ворота срезал защитник «Леванте» Адриан де ла Фуэнте (12). Гол гостей на счету Мануэля Санчеса (21).