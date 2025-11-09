Дубль Гризманна принес «Атлетико» победу над «Леванте» в чемпионате Испании

Встреча, которая прошла в субботу в Мадриде, закончилась со счетом 3:1. У победителей дубль оформил Антуан Гризманн (61-я и 80-я минуты), еще один мяч в свои ворота срезал защитник «Леванте» Адриан де ла Фуэнте (12). Гол гостей на счету Мануэля Санчеса (21).
«Атлетико» с 25 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Леванте» (9 очков) располагается на 17-й позиции.
В других матчах «Жирона» дома обыграла «Алавес» (1:0), а «Севилья» на своем поле нанесла поражение «Осасуне» (1:0).
Футбол, Испания, 12-й тур
8.11.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Estadio Civitas Metropolitano
Главные тренеры
Диего Симеоне
Хулиан Калеро
Голы
Атлетико
Адриан де ла Фуэнте
12′
Антуан Гризманн
(Маркос Льоренте)
61′
Антуан Гризманн
80′
Леванте
Мануэль Санчес
(Хон Оласагасти)
21′
Составы команд
Атлетико
13
Ян Облак
14
Маркос Льоренте
87′
2
Хосе Хименес
90′
17
Давид Ганцко
6
Коке
19
Хулиан Альварес
3
Маттео Руджери
79′
16
Науэль Молина
84′
20
Джулиано Симеоне
73′
23
Николас Гонсалес
10
Алекс Баэна
79′
4
Конор Галлахер
8
Пабло Барриос
61′
11
Тьяго Альмада
9
Александр Серлот
61′
7
Антуан Гризманн
Леванте
13
Мэтью Райан
24
Карлос Альварес
4
Адриан де ла Фуэнте
2
Матиас Морено
16
Кервин Арриага
21
Карл Этта Эйонг
22
Джереми Толян
86′
3
Алан Маттурро
23
Мануэль Санчес
86′
17
Виктор Гарсия
8
Хон Оласагасти
40′
74′
11
Хосе Луис Моралес
5
Унаи Эльхесабаль
85′
20
Ориоль Рей
7
Рохер Бруге
74′
15
Годюэн Койялипу
Статистика
Атлетико
Леванте
Желтые карточки
3
1
Удары (всего)
25
6
Удары в створ
10
3
Угловые
21
4
Фолы
5
6
Офсайды
1
4
Судейская бригада
Главный судья
Хесус Хиль Мансано
(Испания)
