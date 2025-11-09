Дубль Гризманна принес «Атлетико» победу над «Леванте» в чемпионате Испании

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
07:00
СКА-Хабаровск
:
Урал
Все коэффициенты
П1
4.20
X
3.40
П2
1.95
Футбол. Первая лига
10:00
Енисей
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.17
П2
3.11
Футбол. Премьер-лига
13:00
Крылья Советов
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
8.25
X
5.08
П2
1.39
Футбол. Франция
завершен
Монако
1
:
Ланс
4
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
3
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
0
:
Вильярреал
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
2
:
Милан
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
1
:
Нант
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
2
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
3
:
Кельн
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
3
:
Леванте
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
0
:
Торино
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
0
:
Ростов
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
3
:
Брест
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Осасуна
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
2
:
Фулхэм
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
3
:
Бернли
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
6
:
Хайденхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
1
:
Боруссия Д
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
3
:
РБ Лейпциг
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
2
:
Бавария
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
0
:
Кальяри
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
0
:
Верона
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
2
:
Волга
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
0
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
0
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Алавес
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
1
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
2
:
Манчестер Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Чайка
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
1
:
Акрон
2
П1
X
П2

Дубль Гризманна принес «Атлетико» победу над «Леванте» в чемпионате Испании

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. «Атлетико» обыграл «Леванте» в матче 12-го тура чемпионата Испании по футболу.

Источник: AP 2024

Встреча, которая прошла в субботу в Мадриде, закончилась со счетом 3:1. У победителей дубль оформил Антуан Гризманн (61-я и 80-я минуты), еще один мяч в свои ворота срезал защитник «Леванте» Адриан де ла Фуэнте (12). Гол гостей на счету Мануэля Санчеса (21).

«Атлетико» с 25 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Леванте» (9 очков) располагается на 17-й позиции.

В других матчах «Жирона» дома обыграла «Алавес» (1:0), а «Севилья» на своем поле нанесла поражение «Осасуне» (1:0).

Атлетико
3:1
Первый тайм: 1:1
Леванте
Футбол, Испания, 12-й тур
8.11.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Estadio Civitas Metropolitano
Главные тренеры
Диего Симеоне
Хулиан Калеро
Голы
Атлетико
Адриан де ла Фуэнте
12′
Антуан Гризманн
(Маркос Льоренте)
61′
Антуан Гризманн
80′
Леванте
Мануэль Санчес
(Хон Оласагасти)
21′
Составы команд
Атлетико
13
Ян Облак
14
Маркос Льоренте
87′
2
Хосе Хименес
90′
17
Давид Ганцко
6
Коке
19
Хулиан Альварес
3
Маттео Руджери
79′
16
Науэль Молина
84′
20
Джулиано Симеоне
73′
23
Николас Гонсалес
10
Алекс Баэна
79′
4
Конор Галлахер
8
Пабло Барриос
61′
11
Тьяго Альмада
9
Александр Серлот
61′
7
Антуан Гризманн
Леванте
13
Мэтью Райан
24
Карлос Альварес
4
Адриан де ла Фуэнте
2
Матиас Морено
16
Кервин Арриага
21
Карл Этта Эйонг
22
Джереми Толян
86′
3
Алан Маттурро
23
Мануэль Санчес
86′
17
Виктор Гарсия
8
Хон Оласагасти
40′
74′
11
Хосе Луис Моралес
5
Унаи Эльхесабаль
85′
20
Ориоль Рей
7
Рохер Бруге
74′
15
Годюэн Койялипу
Статистика
Атлетико
Леванте
Желтые карточки
3
1
Удары (всего)
25
6
Удары в створ
10
3
Угловые
21
4
Фолы
5
6
Офсайды
1
4
Судейская бригада
Главный судья
Хесус Хиль Мансано
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти