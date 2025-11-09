«Вильярреал» обыграл «Эспаньол» и поднялся на второе место в чемпионате Испании

Голами в ворота хозяев отметились Жерар Морено (43-я минута) и Альберто Молейро (57).
«Вильярреал» набрал 26 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице Ла Лиги. У идущей на третьей строчке «Барселоны» (25 очков) есть игра в запасе. «Эспаньол» с 18 баллами на счету располагается на 6-й позиции.
В следующем туре «Вильярреал» примет «Мальорку», а «Эспаньол» дома сыграет с «Севильей».
Футбол, Испания, 12-й тур
8.11.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Stage Front Stadium
Главные тренеры
Маноло Гонсалес
Марселино Гарсия Тораль
Голы
Вильярреал
Жерар Морено
(Санти Комесанья)
43′
Альберто Молейро
57′
Составы команд
Эспаньол
13
Марко Дмитрович
12
Хосе Салинас
24
Тайрис Долан
5
Фернандо Калеро
6
Леандро Кабрера
9
Роберто Фернандес
23
Омар Эль Хилали
82′
2
Рубен Санчес
11
Пере Милья
71′
17
Жофре Каррерас
4
Урко Гонсалес де Сарате
82′
15
Мигель Рубио
10
Поль Лосано
60′
19
Кике Гарсия
8
Эдуардо Экспосито
71′
18
Шарль Пикель
Вильярреал
1
Луис Жуниор
26
Пау Наварро
81′
24
Альфонсо Педраса
4
Рафа Марин
12
Ренату Вейга
16
Томас Партей
17
Тейджон Бьюкенен
61′
83′
23
Серхи Кардона
20
Альберто Молейро
83′
11
Ильяс Ахомах
14
Санти Комесанья
74′
18
Пап Гей
7
Жерар Морено
71′
19
Николя Пепе
21
Тани Олувасейи
74′
22
Айосе Перес
Статистика
Эспаньол
Вильярреал
Желтые карточки
0
2
Удары (всего)
14
9
Удары в створ
3
3
Угловые
4
2
Фолы
9
9
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти