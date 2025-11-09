«Вильярреал» обыграл «Эспаньол» и поднялся на второе место в чемпионате Испании

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
07:00
СКА-Хабаровск
:
Урал
Все коэффициенты
П1
4.20
X
3.40
П2
1.95
Футбол. Первая лига
10:00
Енисей
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.17
П2
3.11
Футбол. Премьер-лига
13:00
Крылья Советов
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
8.25
X
5.08
П2
1.39
Футбол. Италия
14:30
Аталанта
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.86
П2
6.90
Футбол. Премьер-лига
15:15
Локомотив
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.80
П2
5.73
Футбол. Испания
16:00
Атлетик
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.11
П2
7.80
Футбол. Первая лига
16:00
Торпедо
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.67
П2
5.50
Футбол. Первая лига
16:00
Ротор
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.10
П2
4.30
Футбол. Италия
17:00
Болонья
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
3.09
X
3.09
П2
2.61
Футбол. Италия
17:00
Дженоа
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.01
П2
2.99
Футбол. Англия
17:00
Астон Вилла
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.43
П2
3.20
Футбол. Англия
17:00
Брентфорд
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.92
X
3.45
П2
2.51
Футбол. Англия
17:00
Кристал Пэлас
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
2.29
X
3.59
П2
3.18
Футбол. Англия
17:00
Ноттингем Форест
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.35
П2
3.23
Футбол. Франция
17:00
Лорьян
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
3.06
X
3.36
П2
2.47
Футбол. Франция
завершен
Монако
1
:
Ланс
4
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
3
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
0
:
Вильярреал
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
2
:
Милан
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
1
:
Нант
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
2
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
3
:
Кельн
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
3
:
Леванте
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
0
:
Торино
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
0
:
Ростов
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
3
:
Брест
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Осасуна
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
2
:
Фулхэм
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
3
:
Бернли
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
6
:
Хайденхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
1
:
Боруссия Д
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
3
:
РБ Лейпциг
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
2
:
Бавария
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
0
:
Кальяри
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
0
:
Верона
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
2
:
Волга
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
0
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
0
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Алавес
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
1
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
2
:
Манчестер Юнайтед
2
П1
X
П2

«Вильярреал» обыграл «Эспаньол» и поднялся на второе место в чемпионате Испании

Футболисты «Вильярреала» на выезде переиграли «Эспаньол» (2:0) в матче 12-го тура чемпионата Испании.

Источник: villarrealcf.es

Голами в ворота хозяев отметились Жерар Морено (43-я минута) и Альберто Молейро (57).

«Вильярреал» набрал 26 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице Ла Лиги. У идущей на третьей строчке «Барселоны» (25 очков) есть игра в запасе. «Эспаньол» с 18 баллами на счету располагается на 6-й позиции.

В следующем туре «Вильярреал» примет «Мальорку», а «Эспаньол» дома сыграет с «Севильей».

Эспаньол
0:2
Первый тайм: 0:1
Вильярреал
Футбол, Испания, 12-й тур
8.11.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Stage Front Stadium
Главные тренеры
Маноло Гонсалес
Марселино Гарсия Тораль
Голы
Вильярреал
Жерар Морено
(Санти Комесанья)
43′
Альберто Молейро
57′
Составы команд
Эспаньол
13
Марко Дмитрович
12
Хосе Салинас
24
Тайрис Долан
5
Фернандо Калеро
6
Леандро Кабрера
9
Роберто Фернандес
23
Омар Эль Хилали
82′
2
Рубен Санчес
11
Пере Милья
71′
17
Жофре Каррерас
4
Урко Гонсалес де Сарате
82′
15
Мигель Рубио
10
Поль Лосано
60′
19
Кике Гарсия
8
Эдуардо Экспосито
71′
18
Шарль Пикель
Вильярреал
1
Луис Жуниор
26
Пау Наварро
81′
24
Альфонсо Педраса
4
Рафа Марин
12
Ренату Вейга
16
Томас Партей
17
Тейджон Бьюкенен
61′
83′
23
Серхи Кардона
20
Альберто Молейро
83′
11
Ильяс Ахомах
14
Санти Комесанья
74′
18
Пап Гей
7
Жерар Морено
71′
19
Николя Пепе
21
Тани Олувасейи
74′
22
Айосе Перес
Статистика
Эспаньол
Вильярреал
Желтые карточки
0
2
Удары (всего)
14
9
Удары в створ
3
3
Угловые
4
2
Фолы
9
9
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти