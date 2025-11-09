«Болонья» всухую победила «Наполи», несмотря на травму основного вратаря на 8-й минуте

У хозяев забили Тейс Даллинга и Джон Лукуми. На 8-й минуте основной вратарь «Болоньи» Лукаш Скорупски получил травму, вместо него на поле появился 17-летний Массимо Пессина, для которого эта игра стала второй в основном составе команды.
«Болонья» с 21 очком занимает пятое место в таблице Серии А, «Наполи» идет на второй строчке с 22 очками.
В следующем туре «Болонья» сыграет на выезде с «Удинезе», а «Наполи» примет на своем поле «Аталанту».
В параллельном матче «Дженоа» дома сыграл вничью с «Фиорентиной» — 2:2. У хозяев забили Лео Эстигор и Лоренцо Коломбо. У гостей отличились Альберт Гвюдмундссон и Роберто Пикколи.
«Дженоа» занимает 18-е место в таблице Серии А с 7 очками, «Фиорентина» идет на последней, 20-й строчке с 5 очками.
В следующем туре «Дженоа» сыграет на выезде с «Кальяри», а «Фиорентина» примет на своем поле «Ювентус».
