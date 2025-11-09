«Болонья» всухую победила «Наполи», несмотря на травму основного вратаря на 8-й минуте

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Рома
0
:
Удинезе
0
Все коэффициенты
П1
1.58
X
3.55
П2
8.25
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Балтика
1
:
Краснодар
1
Все коэффициенты
П1
3.48
X
2.60
П2
2.70
Футбол. Англия
перерыв
Манчестер Сити
2
:
Ливерпуль
0
Все коэффициенты
П1
1.08
X
11.50
П2
34.00
Футбол. Германия
перерыв
Штутгарт
2
:
Аугсбург
2
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.15
П2
5.25
Футбол. Франция
2-й тайм
Анже
0
:
Осер
0
Все коэффициенты
П1
3.80
X
2.05
П2
3.95
Футбол. Франция
2-й тайм
Метц
0
:
Ницца
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
2-й тайм
Страсбур
1
:
Лилль
0
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.55
П2
7.10
Футбол. Испания
20:30
Мальорка
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
2.64
X
2.88
П2
3.28
Футбол. Испания
20:30
Валенсия
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
3.49
X
3.53
П2
2.20
Футбол. Германия
21:30
Айнтрахт Ф
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.00
П2
3.95
Футбол. Италия
22:45
Интер
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.69
П2
9.50
Футбол. Франция
22:45
Лион
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
4.68
X
4.04
П2
1.76
Футбол. Испания
23:00
Сельта
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
4.20
X
4.43
П2
1.78
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
0
:
Реал
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
2
:
Санкт-Паули
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
2
:
Наполи
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
2
:
Фиорентина
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
4
:
Борнмут
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
3
:
Ньюкасл Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
0
:
Брайтон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
3
:
Лидс
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
1
:
Тулуза
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
1
:
Сокол
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
3
:
Шинник
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
1
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
0
:
Сассуоло
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
1
:
Зенит
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
Черноморец
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
0
:
Урал
2
П1
X
П2

«Болонья» всухую победила «Наполи», несмотря на травму основного вратаря на 8-й минуте

«Болонья» дома обыграла «Наполи» в матче 11-го тура Серии А — 2:0.

Источник: Reuters

У хозяев забили Тейс Даллинга и Джон Лукуми. На 8-й минуте основной вратарь «Болоньи» Лукаш Скорупски получил травму, вместо него на поле появился 17-летний Массимо Пессина, для которого эта игра стала второй в основном составе команды.

«Болонья» с 21 очком занимает пятое место в таблице Серии А, «Наполи» идет на второй строчке с 22 очками.

В следующем туре «Болонья» сыграет на выезде с «Удинезе», а «Наполи» примет на своем поле «Аталанту».

В параллельном матче «Дженоа» дома сыграл вничью с «Фиорентиной» — 2:2. У хозяев забили Лео Эстигор и Лоренцо Коломбо. У гостей отличились Альберт Гвюдмундссон и Роберто Пикколи.

«Дженоа» занимает 18-е место в таблице Серии А с 7 очками, «Фиорентина» идет на последней, 20-й строчке с 5 очками.

В следующем туре «Дженоа» сыграет на выезде с «Кальяри», а «Фиорентина» примет на своем поле «Ювентус».

Болонья
2:0
Первый тайм: 0:0
Наполи
Футбол, Италия, 11-й тур
9.11.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Renato Dall'Ara
Главные тренеры
Винченцо Итальяно
Антонио Конте
Голы
Болонья
Тейс Даллинга
(Николо Камбьяги)
50′
Джон Лукуми
(Эмиль Хольм)
66′
Составы команд
Болонья
2
Эмиль Хольм
33
Хуан Миранда
24
Тейс Даллинга
14
Торбьорн Хеггем
26
Джон Лукуми
19
Льюис Фергюсон
1
Лукаш Скорупски
8′
25
Массимо Пессина
7
Риккардо Орсолини
74′
81′
16
Николо Казале
11
Джонатан Роу
46′
28
Николо Камбьяги
21
Йенс Одгор
61′
10
Федерико Бернардески
4
Томмазо Побега
81′
6
Никола Моро
Наполи
32
Ваня Милинкович-Савич
22
Джованни Ди Лоренцо
99
Андре-Франк Замбо Ангисса
68
Станислав Лоботка
19
Расмус Хейлунн
63′
13
Амир Ррахмани
3
Мигель Гутьеррес
77′
5
Жуан Жезус
8
Скотт Мактоминай
82′
27
Лоренцо Лукка
21
Маттео Политано
68′
7
Давид Нерес
76′
20
Эльиф Эльмас
68′
70
Ноа Ланг
71′
4
Алессандро Буонджорно
77′
17
Матиас Оливера
Статистика
Болонья
Наполи
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
11
4
Удары в створ
4
1
Угловые
5
4
Фолы
14
15
Судейская бригада
Главный судья
Даниэле Киффи
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти