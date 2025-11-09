«Болонья» всухую победила «Наполи», несмотря на травму основного вратаря на 8-й минуте

У хозяев забили Тейс Даллинга и Джон Лукуми. На 8-й минуте основной вратарь «Болоньи» Лукаш Скорупски получил травму, вместо него на поле появился 17-летний Массимо Пессина, для которого эта игра стала второй в основном составе команды.