У мадридского «Реала» прервалась победная серия в Ла Лиге

Матч завершился со счетом 0:0. «Райо Вальекано» стал первой командой чемпионата Испании в этом сезоне, не проигравшей на своем поле «Реалу» и «Барселоне».

Источник: Getty Images

«Реал» сыграл вничью с «Райо Вальекано» в 12-м туре чемпионата Испании. Матч в Мадриде закончился без забитых мячей.

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе впервые в этом сезоне не смог нанести ни одного удара по воротам за первый тайм.

Идущий на 12-м месте «Райо Вальекано» прервал четырехматчевую победную серию лидера Ла Лиги.

«Райо Вальекано» стал первой командой чемпионата Испании в этом сезоне, не проигравшей на своем поле «Реалу» и «Барселоне». В прошлом сезоне это удалось только двум клубам — «Осасуне» и «Бетису».

Ранее на этой неделе «Реал» проиграл в Лиге чемпионов «Ливерпулю».

Райо Вальекано
0:0
Первый тайм: 0:0
Реал
Футбол, Испания, 12-й тур
9.11.2025, 18:15 (МСК UTC+3)
Vallecas
Главные тренеры
Иньиго Перес
Хаби Алонсо
Составы команд
Райо Вальекано
13
Аугусто Баталья
2
Андрей Рацю
15′
3
Пеп Чаваррия
6
Пате Сисс
24
Флориан Лежен
32
Нобель Менди
18
Ривера Альваро Гарсия
33′
83′
15
Херард Гумбау
19
Хорхе Де Фрутос
45+3′
71′
23
Оскар Валентин
4
Педро Диас
27′
22
Альфонсо Эспино
17
Унаи Лопес
83′
9
Алемао
7
Изи Палазон
71′
21
Фран Перес
Реал
1
Тибо Куртуа
18
Альваро Каррерас
7
Винисиус Жуниор
5
Джуд Беллингем
10
Килиан Мбаппе
17
Рауль Асенсио
15
Арда Гюлер
8
Федерико Вальверде
83′
12
Трент Александр-Арнолд
21
Браим Диас
44′
71′
19
Дани Себальос
24
Дин Хейсен
36′
46′
3
Эдер Милитау
6
Эдуардо Камавинга
79′
11
Родригу
Статистика
Райо Вальекано
Реал
Желтые карточки
3
2
Удары (всего)
13
21
Удары в створ
2
5
Угловые
5
8
Фолы
17
7
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Хуан Мартинес Мунуэра
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти