«ПСЖ» в концовке обыграл «Лион» и вернулся на первую строчку Лиги 1

Встреча в Лионе завершилась со счетом 3:2 в пользу парижан, у которых голы забили Уоррен Заир-Эмери (26-я минута), Хвича Кварацхелия (33) и Жуан Невеш (+90+5). В составе хозяев отличились Афонсу Моррейра (30) и Эйнсли Мейтленд-Найлз (50). В компенсированное ко второму тайму время после второй желтой карточки поле покинул защитник хозяев Николас Тальяфико (90+3).
«ПСЖ» набрал 27 очков и вернулся на первое место в таблице Лиги 1, «Лион» (20 баллов) располагается на седьмой позиции.
Результаты других матчей игрового дня:
- «Лорьян» — «Тулуза» — 1:1;
- «Анже» — «Осер» — 2:0;
- «Мец» — «Ницца» — 2:1;
- «Страсбур» — «Лилль» — 2:0.
Футбол, Франция, 12-й тур
9.11.2025, 22:45 (МСК UTC+3)
Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres)
Главные тренеры
Паулу Фонсека
Луис Энрике
Голы
Лион
Афонсу Морейра
(Мусса Ниакате)
30′
Эйнсли Мэйтланд-Найлс
(Тайлер Мортон)
50′
ПСЖ
Уоррен Заир-Эмери
(Витор Феррейра Витинья)
26′
Хвича Кварацхелия
(Витор Феррейра Витинья)
33′
Жоау Невеш
(Ли Кан Ин)
90+5′
Составы команд
Лион
1
Доминик Грейф
21
Рубен Клюйверт
3
Николас Тальяфико
58′
90+3′
98
Эйнсли Мэйтланд-Найлс
17
Афонсу Морейра
22
Клинтон Мата
44′
19
Мусса Ниакате
6
Таннер Тессманн
23
Тайлер Мортон
57′
44
Халис Мера
78′
8
Корентен Толиссо
90+4′
18
Рашид Геззаль
64′
7
Адам Карабец
ПСЖ
30
Люка Шевалье
33
Уоррен Заир-Эмери
87
Жоау Невеш
17
Витор Феррейра Витинья
19
Ли Кан Ин
6
Илья Забарный
51
Вильян Пачо
21
Люка Эрнандез
75′
5
Маркиньос
8
Фабиан Руис
75′
9
Гонсалу Рамуш
90+6′
24
Сенни Маюлу
45+1′
67′
47
Квентин Нджанту
7
Хвича Кварацхелия
75′
49
Ибраим Мбай
Статистика
Лион
ПСЖ
Желтые карточки
5
2
Удары (всего)
9
9
Удары в створ
2
4
Угловые
5
5
Фолы
10
8
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Бенуа Бастьен
(Франция)
