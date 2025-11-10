«ПСЖ» в концовке обыграл «Лион» и вернулся на первую строчку Лиги 1

Встреча в Лионе завершилась со счетом 3:2 в пользу парижан, у которых голы забили Уоррен Заир-Эмери (26-я минута), Хвича Кварацхелия (33) и Жуан Невеш (+90+5). В составе хозяев отличились Афонсу Моррейра (30) и Эйнсли Мейтленд-Найлз (50). В компенсированное ко второму тайму время после второй желтой карточки поле покинул защитник хозяев Николас Тальяфико (90+3).