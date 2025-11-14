Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Финляндия
:
Мальта
Все коэффициенты
П1
1.37
X
4.86
П2
10.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Люксембург
:
Германия
Все коэффициенты
П1
28.00
X
11.75
П2
1.10
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Словакия
:
Северная Ирландия
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.15
П2
4.03
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Польша
:
Нидерланды
Все коэффициенты
П1
5.00
X
4.00
П2
1.74
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Гибралтар
:
Черногория
Все коэффициенты
П1
12.50
X
6.18
П2
1.27
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Хорватия
:
Фарерские острова
Все коэффициенты
П1
1.11
X
10.75
П2
30.00

Юрий Сёмин перечислил три топовых клуба мира «без слабых мест»

В интервью РИА Новости Спорт заслуженный тренер РСФСР по футболу, экс-рулевой «Локомотива» и сборной страны Юрий Сёмин назвал три самых сильных футбольных команды в мире, у которых нет слабых мест.

Источник: Metaratings.ru

По словам ветерана, такими можно назвать французский «Пари Сен-Жермен», испанский «Реал Мадрид» и английский «Арсенал».

«В мире сейчас самая сильная команда — “ПСЖ”. По таланту игроков. Таких не найдёшь сейчас. Ещё поменялся “Реал”, близко подходит к “ПСЖ”. Третья команда — английский “Арсенал”. Это три топовые команды без слабых мест», — отметил Сёмин.

После 11 сыгранных матчей сезона АПЛ-2025/2026 «канониры» под руководством Микеля Артеты занимают первое место в турнирной таблице, набрав 26 очков. Парижане под началом Луиса Энрике за 11 игр Лиги 1 набрали 24 очка и также лидируют в таблице чемпионата Франции. «Королевский клуб» Хаби Алонсо (31 балла за 12 матчей) тоже идут на первой позиции в турнирной таблице Примеры.