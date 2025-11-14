Юрий Сёмин перечислил три топовых клуба мира «без слабых мест»

После 11 сыгранных матчей сезона АПЛ-2025/2026 «канониры» под руководством Микеля Артеты занимают первое место в турнирной таблице, набрав 26 очков. Парижане под началом Луиса Энрике за 11 игр Лиги 1 набрали 24 очка и также лидируют в таблице чемпионата Франции. «Королевский клуб» Хаби Алонсо (31 балла за 12 матчей) тоже идут на первой позиции в турнирной таблице Примеры.