Юрий Сёмин перечислил три топовых клуба мира «без слабых мест»

По словам ветерана, такими можно назвать французский «Пари Сен-Жермен», испанский «Реал Мадрид» и английский «Арсенал».
«В мире сейчас самая сильная команда — “ПСЖ”. По таланту игроков. Таких не найдёшь сейчас. Ещё поменялся “Реал”, близко подходит к “ПСЖ”. Третья команда — английский “Арсенал”. Это три топовые команды без слабых мест», — отметил Сёмин.
После 11 сыгранных матчей сезона АПЛ-2025/2026 «канониры» под руководством Микеля Артеты занимают первое место в турнирной таблице, набрав 26 очков. Парижане под началом Луиса Энрике за 11 игр Лиги 1 набрали 24 очка и также лидируют в таблице чемпионата Франции. «Королевский клуб» Хаби Алонсо (31 балла за 12 матчей) тоже идут на первой позиции в турнирной таблице Примеры.