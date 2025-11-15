Футболиста дисквалифицировали на 99 лет

Несмотря на позицию клуба, дисциплинарный суд Футбольной ассоциации Израиля отстранил участника инцидента, чье имя не раскрывается, от футбола до ноября 2124 года и оштрафовал его на сумму 2500 шекелей (около 63 тысяч рублей). Клубу также грозит ежегодное снятие очков при повторных нарушениях со стороны его игроков.