«Челси» обыграл «Бернли» и одержал третью победу в АПЛ подряд

Гол на 37-й минуте забил Педру Нету. За две минуты до конца основного времени отличился Энцо Фернандес.
«Челси» набрал 23 очка и поднялся на второе место в таблице чемпионата Англии. Лондонцы одержали третью победу в АПЛ подряд.
«Бернли» продлил серию поражений до трех игр и с 10 очками — на 17-й строчке в таблице.
Футбол, Англия, Тур 12
22.11.2025, 15:30 (МСК UTC+3)
Turf Moor, 21499 зрителей
Главные тренеры
Скотт Паркер
Энцо Мареска
Голы
Челси
Педру Нету
(Джейми Гиттенс)
37′
Энцо Фернандес
(Марк Гиу)
88′
Составы команд
Бернли
1
Мартин Дубравка
2
Кайл Уокер
49′
3
Квилиндси Хартман
6
Аксель Туанзебе
5
Максим Эстев
24
Джош Каллен
17
Лум Чауна
76′
7
Якоб Брун Ларсен
11
Джейдон Энтони
72′
28
Ханнибал Межбри
82′
8
Лесли Угочукву
72′
9
Лайл Фостер
19
Зиан Флемминг
72′
27
Армандо Бройя
16
Флорентину
84′
29
Джош Лоран
Челси
1
Роберт Санчес
3
Марк Кукурелья
7
Педру Нету
41′
11
Джейми Гиттенс
23
Тревор Чалоба
4
Тосин Адарабиойо
17
Андрей Сантос
8
Энцо Фернандес
24
Рис Джеймс
46′
5
Бенуа Бадиашиле
81′
20
Жоао Педро
69′
76′
38
Марк Гиу
9
Лиам Делап
67′
27
Мало Гюсто
Статистика
Бернли
Челси
Желтые карточки
2
3
Удары (всего)
8
15
Удары в створ
2
5
Угловые
1
9
Фолы
13
8
Офсайды
0
3
Судейская бригада
Главный судья
Питер Бэнкес
(Англия)
