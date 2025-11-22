«Челси» обыграл «Бернли» и одержал третью победу в АПЛ подряд

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Барселона
1
:
Атлетик
0
Все коэффициенты
П1
1.20
X
6.60
П2
15.00
Футбол. Англия
перерыв
Борнмут
0
:
Вест Хэм
2
Все коэффициенты
П1
10.00
X
5.00
П2
1.35
Футбол. Англия
перерыв
Брайтон
0
:
Брентфорд
1
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.20
П2
1.91
Футбол. Англия
перерыв
Фулхэм
0
:
Сандерленд
0
Все коэффициенты
П1
2.23
X
2.63
П2
5.20
Футбол. Англия
перерыв
Ливерпуль
0
:
Ноттингем Форест
1
Все коэффициенты
П1
2.54
X
3.25
П2
3.00
Футбол. Англия
перерыв
Вулверхэмптон
0
:
Кристал Пэлас
0
Все коэффициенты
П1
5.07
X
2.65
П2
2.20
Футбол. Германия
2-й тайм
Аугсбург
0
:
Гамбург
0
Все коэффициенты
П1
3.35
X
2.05
П2
4.25
Футбол. Германия
2-й тайм
Бавария
4
:
Фрайбург
2
Все коэффициенты
П1
1.08
X
17.70
П2
100.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Боруссия Д
2
:
Штутгарт
1
Все коэффициенты
П1
1.28
X
4.85
П2
18.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Хайденхайм
0
:
Боруссия М
2
Все коэффициенты
П1
88.00
X
20.00
П2
1.04
Футбол. Германия
2-й тайм
Вольфсбург
1
:
Байер
3
Все коэффициенты
П1
62.00
X
12.00
П2
1.07
Футбол. Италия
2-й тайм
Кальяри
3
:
Дженоа
3
Все коэффициенты
П1
12.50
X
1.06
П2
11.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Удинезе
0
:
Болонья
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
17.00
П2
1.00
Футбол. Франция
19:00
Ланс
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.78
П2
3.32
Футбол. Премьер-лига
19:30
Рубин
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
2.67
X
3.32
П2
2.74
Футбол. Италия
20:00
Фиорентина
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
3.87
X
3.37
П2
2.11
Футбол. Англия
20:30
Ньюкасл Юнайтед
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.87
П2
1.98
Футбол. Германия
20:30
Кельн
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.76
X
3.70
П2
2.51
Футбол. Испания
20:30
Осасуна
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
2.81
X
3.15
П2
2.80
Футбол. Франция
21:00
Ренн
:
Монако
Все коэффициенты
П1
2.53
X
3.78
П2
2.70
Футбол. Италия
22:45
Наполи
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
2.39
X
3.25
П2
3.31
Футбол. Испания
23:00
Вильярреал
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.39
П2
8.00
Футбол. Франция
23:05
ПСЖ
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.19
X
8.00
П2
16.00
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Черноморец
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
1
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
0
:
Сельта
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Челси
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
2
:
Нефтехимик
4
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
0
:
Балтика
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
1
:
Спартак Кс
1
П1
X
П2

«Челси» обыграл «Бернли» и одержал третью победу в АПЛ подряд

«Челси» на выезде обыграл «Бернли» в матче 12-го тура Английской премьер-лиги — 2:0.

Источник: AFP 2023

Гол на 37-й минуте забил Педру Нету. За две минуты до конца основного времени отличился Энцо Фернандес.

«Челси» набрал 23 очка и поднялся на второе место в таблице чемпионата Англии. Лондонцы одержали третью победу в АПЛ подряд.

«Бернли» продлил серию поражений до трех игр и с 10 очками — на 17-й строчке в таблице.

Бернли
0:2
Первый тайм: 0:1
Челси
Футбол, Англия, Тур 12
22.11.2025, 15:30 (МСК UTC+3)
Turf Moor, 21499 зрителей
Главные тренеры
Скотт Паркер
Энцо Мареска
Голы
Челси
Педру Нету
(Джейми Гиттенс)
37′
Энцо Фернандес
(Марк Гиу)
88′
Составы команд
Бернли
1
Мартин Дубравка
2
Кайл Уокер
49′
3
Квилиндси Хартман
6
Аксель Туанзебе
5
Максим Эстев
24
Джош Каллен
17
Лум Чауна
76′
7
Якоб Брун Ларсен
11
Джейдон Энтони
72′
28
Ханнибал Межбри
82′
8
Лесли Угочукву
72′
9
Лайл Фостер
19
Зиан Флемминг
72′
27
Армандо Бройя
16
Флорентину
84′
29
Джош Лоран
Челси
1
Роберт Санчес
3
Марк Кукурелья
7
Педру Нету
41′
11
Джейми Гиттенс
23
Тревор Чалоба
4
Тосин Адарабиойо
17
Андрей Сантос
8
Энцо Фернандес
24
Рис Джеймс
46′
5
Бенуа Бадиашиле
81′
20
Жоао Педро
69′
76′
38
Марк Гиу
9
Лиам Делап
67′
27
Мало Гюсто
Статистика
Бернли
Челси
Желтые карточки
2
3
Удары (всего)
8
15
Удары в створ
2
5
Угловые
1
9
Фолы
13
8
Офсайды
0
3
Судейская бригада
Главный судья
Питер Бэнкес
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти