«Барселона» разгромила «Атлетик» в первом матче на обновленном «Камп Ноу»

Встреча в Барселоне завершилась со счетом 4:0. Мячи забили Роберт Левандовский (4-я минута), Ферран Торрес (45+3, 90) и Фермин Лопес (48). Восстановившийся от травмы вратарь «Барселоны» Жоан Гарсия сохранил ворота в неприкосновенности, первые минуты после повреждения также получил нападающий Рафинья.
На 54-й минуте полузащитник «Атлетика» Ойан Сансет получил красную карточку.
Каталонцы сыграли первый матч на стадионе «Камп Ноу» после завершения реконструкции. Клуб сообщил, что на игре присутствовали 45 157 человек. Ранее «сине-гранатовые» получили лицензию, позволяющую впустить 45 401 зрителя.
«Барселона» выиграла третий матч чемпионата подряд. Команда Ханс-Дитера Флика, набрав 31 очко, вернулась на первое место в турнирной таблице и сместила мадридский «Реал», который имеет матч в запасе. «Атлетик» (17) опустился на восьмую строчку.
В следующем туре «Барселона» 29 ноября примет «Алавес», «Атлетик» в этот же день сыграет в гостях с «Леванте».
Ханс-Дитер Флик
Эрнесто Вальверде
Роберт Левандовски
4′
Ферран Торрес
(Ламин Ямаль)
45+3′
Фермин Лопес
48′
Ферран Торрес
(Ламин Ямаль)
90′
13
Хоан Гарсия
23
Жюль Кунде
35
Херард Мартин
7
Ферран Торрес
10
Ламин Ямаль
5
Пау Кубарси
16
Фермин Лопес
64′
17
Марк Касадо
20
Дани Ольмо
81′
11
Рафинья
9
Роберт Левандовски
64′
27
Педро Фернандес
3
Алехандро Бальде
46′
4
Рональд Араухо
24
Эрик Гарсия
74′
28
Марк Берналь
1
Унаи Симон
2
Андони Горосабель
73′
17
Юри Берчиче
8
Ойан Сансет
54′
3
Даниэль Вивиан
14
Эмерик Ляпорт
7
Алехандро Беренгер
68′
19
Адама Бойро
10
Нико Уильямс
56′
11
Горка Гурусета
20
Унаи Гомес
56′
23
Роберт Наварро
16
Иньиго Руис де Галаррета
43′
55′
30
Алехандро Рего
18
Микель Хаурегисар
68′
6
Микель Весга
Главный судья
Хосе Мария Санчес Мартинес
(Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти