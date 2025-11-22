«Барселона» разгромила «Атлетик» в первом матче на обновленном «Камп Ноу»

Встреча в Барселоне завершилась со счетом 4:0. Мячи забили Роберт Левандовский (4-я минута), Ферран Торрес (45+3, 90) и Фермин Лопес (48). Восстановившийся от травмы вратарь «Барселоны» Жоан Гарсия сохранил ворота в неприкосновенности, первые минуты после повреждения также получил нападающий Рафинья.