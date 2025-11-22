«Барселона» разгромила «Атлетик» в первом матче на обновленном «Камп Ноу»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Вильярреал
1
:
Мальорка
0
Все коэффициенты
П1
1.43
X
8.00
П2
24.00
Футбол. Италия
1-й тайм
Наполи
1
:
Аталанта
0
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.40
П2
9.50
Футбол. Франция
23:05
ПСЖ
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.23
X
6.70
П2
12.50
Футбол. Первая лига
23.11
Енисей
:
Родина
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.23
П2
2.27
Футбол. Франция
завершен
Ренн
4
:
Монако
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
3
:
Айнтрахт Ф
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Реал Сосьедад
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Ювентус
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
1
:
Ахмат
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
1
:
Страсбур
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
4
:
Атлетик
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
2
:
Вест Хэм
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
2
:
Брентфорд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
0
:
Ноттингем Форест
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Кристал Пэлас
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
1
:
Гамбург
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
6
:
Фрайбург
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
3
:
Штутгарт
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
0
:
Боруссия М
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
1
:
Байер
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
3
:
Дженоа
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
0
:
Болонья
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Черноморец
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
1
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
0
:
Сельта
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Челси
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
2
:
Нефтехимик
4
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
0
:
Балтика
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
1
:
Спартак Кс
1
П1
X
П2

«Барселона» разгромила «Атлетик» в первом матче на обновленном «Камп Ноу»

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. «Барселона» одержала победу над «Атлетиком» из Бильбао в матче 13-го тура чемпионата Испании по футболу.

Источник: Пресс-служба ФК "Барселона"

Встреча в Барселоне завершилась со счетом 4:0. Мячи забили Роберт Левандовский (4-я минута), Ферран Торрес (45+3, 90) и Фермин Лопес (48). Восстановившийся от травмы вратарь «Барселоны» Жоан Гарсия сохранил ворота в неприкосновенности, первые минуты после повреждения также получил нападающий Рафинья.

На 54-й минуте полузащитник «Атлетика» Ойан Сансет получил красную карточку.

Каталонцы сыграли первый матч на стадионе «Камп Ноу» после завершения реконструкции. Клуб сообщил, что на игре присутствовали 45 157 человек. Ранее «сине-гранатовые» получили лицензию, позволяющую впустить 45 401 зрителя.

«Барселона» выиграла третий матч чемпионата подряд. Команда Ханс-Дитера Флика, набрав 31 очко, вернулась на первое место в турнирной таблице и сместила мадридский «Реал», который имеет матч в запасе. «Атлетик» (17) опустился на восьмую строчку.

В следующем туре «Барселона» 29 ноября примет «Алавес», «Атлетик» в этот же день сыграет в гостях с «Леванте».

Барселона
4:0
Первый тайм: 2:0
Атлетик
Футбол, Испания, 13-й тур
22.11.2025, 18:15 (МСК UTC+3)
Camp Nou
Главные тренеры
Ханс-Дитер Флик
Эрнесто Вальверде
Голы
Барселона
Роберт Левандовски
4′
Ферран Торрес
(Ламин Ямаль)
45+3′
Фермин Лопес
48′
Ферран Торрес
(Ламин Ямаль)
90′
Составы команд
Барселона
13
Хоан Гарсия
23
Жюль Кунде
35
Херард Мартин
7
Ферран Торрес
10
Ламин Ямаль
5
Пау Кубарси
16
Фермин Лопес
64′
17
Марк Касадо
20
Дани Ольмо
81′
11
Рафинья
9
Роберт Левандовски
64′
27
Педро Фернандес
3
Алехандро Бальде
46′
4
Рональд Араухо
24
Эрик Гарсия
74′
28
Марк Берналь
Атлетик
1
Унаи Симон
2
Андони Горосабель
73′
17
Юри Берчиче
8
Ойан Сансет
54′
3
Даниэль Вивиан
14
Эмерик Ляпорт
7
Алехандро Беренгер
68′
19
Адама Бойро
10
Нико Уильямс
56′
11
Горка Гурусета
20
Унаи Гомес
56′
23
Роберт Наварро
16
Иньиго Руис де Галаррета
43′
55′
30
Алехандро Рего
18
Микель Хаурегисар
68′
6
Микель Весга
Статистика
Барселона
Атлетик
Желтые карточки
0
2
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
19
13
Удары в створ
7
2
Угловые
5
7
Фолы
9
9
Офсайды
7
3
Судейская бригада
Главный судья
Хосе Мария Санчес Мартинес
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти