Поль Погба впервые с 2023 года вышел на поле в официальном матче

Полузащитник «Монако» сыграл в матче против «Ренна».

Источник: AP 2024

ПАРИЖ, 22 ноября. /ТАСС/. Чемпион мира по футболу французский полузащитник «Монако» Поль Погба вышел на поле впервые с 2023 года.

Погба появился на 85-й минуте матча 13-го тура чемпионата Франции с «Ренном» (1:4). Российский полузащитник «Монако» Александр Головин остался в запасе.

В феврале 2024 года Погба был дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, но в октябре Спортивный арбитражный суд сократил срок отстранения до 18 месяцев. В июне футболист подписал контракт с «Монако». Последний матч он провел 3 сентября 2023 года за итальянский «Ювентус».

Погба 32 года, он является чемпионом мира 2018 года и серебряным призером чемпионата Европы (2016). По ходу карьеры футболист выступал за «Ювентус» и английский «Манчестер Юнайтед», в составе которого выиграл Лигу Европы (2017). С «Ювентусом» француз стал четырехкратным чемпионом Италии, трижды побеждал в суперкубке страны, дважды — в Кубке Италии.

Ренн
4:1
Первый тайм: 1:0
Монако
Футбол, Франция, 13-й тур
22.11.2025, 21:00 (МСК UTC+3)
Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient)
Главные тренеры
Хабиб Бейе
Себастьян Поконьоли
Голы
Ренн
Абдельхамид Аит Будлал
(Махди Камара)
20′
Махди Камара
48′
Бриль Эмболо
(Пшемыслав Франковски)
73′
Людовик Блас
83′
Монако
Мика Биерет
(де Оливейра Кампос Вандерсон)
90+5′
Составы команд
Ренн
30
Брис Самба
97
Жереми Жаке
3
Лилиан Брассье
48
Абдельхамид Аит Будлал
21
Валентен Ронжье
45
Махди Камара
95
Пшемыслав Франковски
90′
36
Алиду Сейду
11
Муса Аль-Таамари
85′
4
Глен Камара
6
Джауи Сиссе
74′
26
Кантен Мерлен
9
Эстебан Леполь
75′
10
Людовик Блас
7
Бриль Эмболо
90′
71
Люка Розье
Монако
1
Лукас Градецки
4
Йордан Тезе
5
Тило Керер
22
Мохаммед Салису
20
Кассум Уттара
6
Денис Закария
66′
27
Крепин Диатта
70′
2
де Оливейра Кампос Вандерсон
19
Джордж Иленихенья
61′
18
Такуми Минамино
28
Мамаду Кулибали
85′
8
Поль Погба
11
Магнес Аклиуш
19′
70′
15
Ламин Камара
31
Ансу Фати
61′
14
Мика Биерет
Статистика
Ренн
Монако
Желтые карточки
0
1
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
17
13
Удары в створ
9
3
Угловые
4
6
Фолы
3
13
Офсайды
1
5
Судейская бригада
Главный судья
Хаким Бен Эль-Хадж
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
