Поль Погба впервые с 2023 года вышел на поле в официальном матче

ПАРИЖ, 22 ноября. /ТАСС/. Чемпион мира по футболу французский полузащитник «Монако» Поль Погба вышел на поле впервые с 2023 года.
Погба появился на 85-й минуте матча 13-го тура чемпионата Франции с «Ренном» (1:4). Российский полузащитник «Монако» Александр Головин остался в запасе.
В феврале 2024 года Погба был дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, но в октябре Спортивный арбитражный суд сократил срок отстранения до 18 месяцев. В июне футболист подписал контракт с «Монако». Последний матч он провел 3 сентября 2023 года за итальянский «Ювентус».
Погба 32 года, он является чемпионом мира 2018 года и серебряным призером чемпионата Европы (2016). По ходу карьеры футболист выступал за «Ювентус» и английский «Манчестер Юнайтед», в составе которого выиграл Лигу Европы (2017). С «Ювентусом» француз стал четырехкратным чемпионом Италии, трижды побеждал в суперкубке страны, дважды — в Кубке Италии.
Хабиб Бейе
Себастьян Поконьоли
Абдельхамид Аит Будлал
(Махди Камара)
20′
Махди Камара
48′
Бриль Эмболо
(Пшемыслав Франковски)
73′
Людовик Блас
83′
Мика Биерет
(де Оливейра Кампос Вандерсон)
90+5′
30
Брис Самба
97
Жереми Жаке
3
Лилиан Брассье
48
Абдельхамид Аит Будлал
21
Валентен Ронжье
45
Махди Камара
95
Пшемыслав Франковски
90′
36
Алиду Сейду
11
Муса Аль-Таамари
85′
4
Глен Камара
6
Джауи Сиссе
74′
26
Кантен Мерлен
9
Эстебан Леполь
75′
10
Людовик Блас
7
Бриль Эмболо
90′
71
Люка Розье
1
Лукас Градецки
4
Йордан Тезе
5
Тило Керер
22
Мохаммед Салису
20
Кассум Уттара
6
Денис Закария
66′
27
Крепин Диатта
70′
2
де Оливейра Кампос Вандерсон
19
Джордж Иленихенья
61′
18
Такуми Минамино
28
Мамаду Кулибали
85′
8
Поль Погба
11
Магнес Аклиуш
19′
70′
15
Ламин Камара
31
Ансу Фати
61′
14
Мика Биерет
Главный судья
Хаким Бен Эль-Хадж
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти