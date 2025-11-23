«Арсенал» разгромил «Тоттенхэм» в матче чемпионата Англии по футболу

ЛОНДОН, 23 ноября. /ТАСС/. «Арсенал» со счетом 4:1 победил «Тоттенхэм» в матче 12-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла на домашнем стадионе «Арсенала».
Забитыми мячами в составе победителей отметились Леандро Троссард (36-я минута) и Эберечи Эзе (41, 46, 76). У проигравших отличился Ришарлисон (55).
«Арсенал» набрал 29 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Тоттенхэм» с 18 очками располагается на 9-й строчке.
В следующем туре «Арсенал» 30 ноября в гостях сыграет с «Челси», который с 23 очками идет на 2-й строчке. «Тоттенхэм» 29 ноября примет «Фулхэм».
Футбол, Англия, Тур 12
23.11.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Emirates Stadium
Главные тренеры
Микель Артета
Томас Франк
Голы
Арсенал
Леандро Троссар
(Микель Мерино)
36′
Эберечи Эзе
(Деклан Райс)
41′
Эберечи Эзе
(Юррьен Тимбер)
46′
Эберечи Эзе
(Леандро Троссар)
76′
Тоттенхэм Хотспур
Ришарлисон
(Жоау Пальинья)
55′
Составы команд
Арсенал
1
Давид Райя
12
Юррьен Тимбер
7
Букайо Сака
10
Эберечи Эзе
2
Вильям Салиба
36
Мартин Субименди
41
Деклан Райс
87′
33
Риккардо Калафьори
90′
49
Майлс Льюис-Скелли
19
Леандро Троссар
78′
20
Нони Мадуэке
23
Микель Мерино
88′
3
Кристиан Москера
5
Пьеро Хинкапье
88′
22
Итан Нванери
Тоттенхэм Хотспур
1
Гульельмо Викарио
37
Микки ван де Вен
17
Кристиан Ромеро
70′
13
Дестини Удоджи
9
Ришарлисон
6
Жоау Пальинья
4
Кевин Дансо
46′
7
Хави Симонс
24
Джед Спенс
78′
23
Педро Порро
87′
30
Родриго Бентанкур
32′
66′
29
Пап Метар Сарр
20
Мохаммед Кудус
78′
22
Бреннан Джонсон
28
Вильсон Одобер
66′
39
Рандаль Коло Муани
Статистика
Арсенал
Тоттенхэм Хотспур
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
17
3
Удары в створ
8
2
Угловые
4
1
Фолы
11
15
Офсайды
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти