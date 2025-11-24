Гол Пулишича принес «Милану» победу над «Интером» в Серии А

Встреча на «Сан-Сиро» завершилась со счетом 1:0 в пользу номинальных гостей. Единственный мяч забил Кристиан Пулишич (54-я минута). На 74-й минуте полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу, ранее выступавший за «Милан», не реализовал 11-метровый удар.
«Интер» не смог обыграть «Милан» в шестой раз подряд.
«Милан» (25 очков) поднялся на второе место в турнирной таблице Серии А. Команда продлила серию без поражений во всех турнирах до 12 матчей. «Интер» (24) опустился на четвертую строчку.
В следующем туре «Милан» примет римский «Лацио» 29 ноября, а «Интер» на следующий день в гостях сыграет с «Пизой».
Футбол, Италия, 12-й тур
23.11.2025, 22:45 (МСК UTC+3)
Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Кристиан Киву
Массимилиано Аллегри
Голы
Милан
Кристиан Пулишич
54′
Нереализованные пенальти
Интер
Хакан Чалханоглу
74′
Составы команд
Интер
1
Янн Зоммер
25
Мануэль Аканджи
95
Алессандро Бастони
30
Карлос Аугусту
32
Федерико Димарко
8
Петар Сучич
9
Маркус Тюрам
15
Франческо Ачерби
85′
17
Анди Диуф
20
Хакан Чалханоглу
61′
78′
7
Петр Зелиньски
23
Николо Барелла
85′
94
Франческо Эспозито
10
Лаутаро Мартинес
66′
14
Анж-Йоан Бонни
Милан
16
Майк Меньян
23
Фикайо Томори
31
Страхиня Павлович
72′
46
Маттео Габбиа
56
Алексис Салемакерс
33
Давиде Бартесаги
14
Лука Модрич
12
Адриен Рабьо
19
Юссуф Фофана
78′
4
Самуэле Риччи
11
Кристиан Пулишич
78′
18
Кристофер Нкунку
10
Рафаэл Леау
45′
86′
8
Рубен Лофтус-Чик
Статистика
Интер
Милан
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
20
7
Удары в створ
6
3
Угловые
9
1
Фолы
7
9
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Симоне Соцца
(Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти