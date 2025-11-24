«Реал» спасся от поражения в матче с «Эльче»

За мадридцев забили Дин Хейсен и Джуд Беллингем, который отличился на 88-й минуте при счете 1:2. Голевую передачу на Беллингема отдал Килиан Мбаппе. В составе хозяев поля отличились Алейкс Фебас и Альваро Родригес.