«Реал» спасся от поражения в матче с «Эльче»

«Реал» на выезде сыграл вничью с «Эльче» в матче 13-го тура чемпионата Испании — 2:2.

Источник: Reuters

Игра прошла на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро».

За мадридцев забили Дин Хейсен и Джуд Беллингем, который отличился на 88-й минуте при счете 1:2. Голевую передачу на Беллингема отдал Килиан Мбаппе. В составе хозяев поля отличились Алейкс Фебас и Альваро Родригес.

Матч «Эльче» заканчивал в меньшинстве. На 90+6-й минуте защитник команды Виктор Чуст получил вторую желтую карточку.

«Реал» набрал 32 очка и обошел «Барселону» (31 очко) в турнирной таблице Ла лиги. Команда Хаби Алонсо теперь занимает первое место.

«Эльче» продлил серию без побед в чемпионате Испании до шести матчей (3 ничьи и 3 поражения). Команда с 16 очками занимает 11-ю строчку.

Эльче
2:2
Первый тайм: 0:0
Реал
Футбол, Испания, 13-й тур
23.11.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Estadio Manuel Martinez Valero
Главные тренеры
Эдер Сарабия
Хаби Алонсо
Голы
Эльче
Алейкс Фебас
(Херман Валера)
53′
Альваро Родригес
(Мартин Нето)
84′
Реал
Дин Хейсен
(Джуд Беллингем)
78′
Джуд Беллингем
(Килиан Мбаппе)
87′
Составы команд
Эльче
13
Иньяки Пенья
22
Давид Аффенгрюбер
57′
14
Алейкс Фебас
88′
15
Альваро Нуньес
23
Виктор Чуст
68′
90+6′
10
Рафа Мир
39
Эктор Форт
66′
3
Адрия Педроса
11
Херман Валера
83′
6
Педро Бигас
19
Грэди Диангана
66′
16
Мартин Нето
8
Марк Агуадо
83′
21
Лео Петро
9
Андре Силва
79′
20
Альваро Родригес
Реал
1
Тибо Куртуа
17
Рауль Асенсио
24
Дин Хейсен
12
Трент Александр-Арнолд
5
Джуд Беллингем
10
Килиан Мбаппе
18
Альваро Каррерас
88′
21
Браим Диас
20
Франсиско Гарсия
57′
6
Эдуардо Камавинга
15
Арда Гюлер
64′
16
Гонсало Гарсия
19
Дани Себальос
57′
8
Федерико Вальверде
11
Родригу
57′
7
Винисиус Жуниор
Статистика
Эльче
Реал
Желтые карточки
4
0
Удары (всего)
15
20
Удары в створ
6
7
Угловые
2
8
Фолы
10
8
Офсайды
1
2
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти