Хоккей
Футбол. Первая лига
перерыв
Ротор
0
:
Челябинск
1
Все коэффициенты
П1
3.95
X
2.75
П2
2.30
Футбол. Италия
20:30
Торино
:
Комо
Все коэффициенты
П1
3.64
X
3.20
П2
2.29
Футбол. Италия
22:45
Сассуоло
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.25
П2
4.02
Футбол. Англия
23:00
Манчестер Юнайтед
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
1.86
X
3.95
П2
4.35
Футбол. Испания
23:00
Эспаньол
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.47
П2
4.01
Футбол. Испания
завершен
Эльче
2
:
Реал
2
П1
X
П2

В УЕФА выразили соболезнования в связи со смертью Симоняна

Он умер 23 ноября на 100-м году жизни.

16

ЖЕНЕВА, 24 ноября. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выразил соболезнования семье и друзьям Никиты Симоняна. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба организации.

Олимпийский чемпион 1956 года в составе сборной СССР Симонян умер 23 ноября на 100-м году жизни.

«Мы выражаем искренние соболезнования в связи со смертью Никиты Симоняна, олимпийского чемпиона по футболу и выдающегося тренера. В это трудное время мы соболезнуем его семье, друзьям и бывшим коллегам», — говорится в заявлении.

Симонян по ходу карьеры выступал за московские «Крылья Советов» и «Спартак», в составе которого четыре раза выигрывал чемпионат СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и два раза — кубок страны (1950, 1958). Симонян является лучшим бомбардиром в истории «Спартака» (160 голов). В 1956 году в составе сборной СССР он стал победителем Олимпийских игр в Мельбурне. В 1958 году в матче против команды Англии (2:2) забил первый мяч сборной СССР в истории финальных стадий чемпионатов мира. Завершил профессиональную карьеру в 1959 году.

Позднее Симонян был главным тренером «Спартака», ереванского «Арарата», одесского «Черноморца» и сборной СССР. Под его руководством красно-белые дважды выиграли первенство СССР (1962, 1969), также чемпионом страны стал «Арарат» (1973). Он приводил команды к победам в Кубке СССР: трижды «Спартак» (1963, 1965, 1971) и один раз «Арарат» (1973). Симонян занимал должность первого вице-президента Российского футбольного союза (РФС) с 1992 по 1998 год. Позднее был избран на должность вице-президента организации, которую занимал до конца жизни. Несколько раз исполнял обязанности президента РФС.