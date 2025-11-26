«Грязный ублюдок!» Мбаппе грозит бан на 12 матчей — он сорвался на судью после игры с «Эльче»

Под конец матча Килиан был на взводе. Как передает телеканал DAZN, в трансляции было слышно, о чем говорит форвард: сначала он кричал на партнеров — просил их «прессинговать выше» и идти вперед, чтобы дожать соперников. Потом переключился и на судей.