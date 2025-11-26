Ричмонд
«Грязный ублюдок!» Мбаппе грозит бан на 12 матчей — он сорвался на судью после игры с «Эльче»

Выругался на французском языке.

Источник: Reuters

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе вышел из себя в конце матча 13-го тура Ла лиги против «Эльче» (2:2). Получив желтую карточку за пререкания с судьей, он не выдержал и осыпал арбитра оскорблениями. Теперь французу грозит длительная дисквалификация.

Что произошло

Матч получился эмоциональным. Мадридцы дважды уступали по ходу встречи и спаслись в самой концовке: Джуд Беллингем с передачи Мбаппе сравнял счет на 87-й минуте (2:2).

Под конец матча Килиан был на взводе. Как передает телеканал DAZN, в трансляции было слышно, о чем говорит форвард: сначала он кричал на партнеров — просил их «прессинговать выше» и идти вперед, чтобы дожать соперников. Потом переключился и на судей.

«Хватит, мы потеряли слишком много времени, — жаловался Мбаппе, когда травмированный игрок “Эльче”, по его мнению, очень долго оставался на газоне. — Если он не может продолжать, пусть уходит! Давайте, пожалуйста, давайте играть!».

После финального свистка Килиан взбесился и вступил в перепалку с арбитром. Как утверждает источник, получив желтую карточку, нападающий дважды воскликнул: «Грязный ублюдок!» А затем выругался еще раз, когда покидал поле.

Мбаппе может пропустить до 12 матчей

Арбитры могли упустить эпизод с оскорблениями из-за того, что форвард выражался на французском языке. Но теперь нападающему могут грозить серьезные последствия, если информация подтвердится.

Согласно дисциплинарному кодексу Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), за подобное поведение игрока могут отстранить на срок до 12 матчей. У футболистов «Реала» с этим уже были проблемы. Так, в прошлом сезоне за мат в адрес судьи на две игры был отстранен Джуд Беллингем.

У «Реала» кризис?

Сливочные образцово начали сезон, но в последнее время утопают в конфликтах. По данным The Athletic, некоторые игроки недовольны главным тренером Хаби Алонсо. В их число входят Винисиус Жуниор, Федерико Вальверде, Дани Себальос, Эдуардо Камавинга, Родриго и Джуд Беллингем.

Судя по всему, это не просто слухи — в октябре Винисиус устроил истерику прямо на поле после замены в класико. «Я ухожу из команды… Ухожу, лучше мне уйти», — приводил его слова DAZN.

Испанские СМИ передают, что Винисиус до сих пор не успокоился и отказывается подписывать новый контракт с мадридским клубом.

Результаты тоже стали ухудшаться: в ноябре у «Реала» лишь одна победа над «Валенсией» — 4:0. Затем команда минимально уступила «Ливерпулю» в Лиге чемпионов и дважды сыграла вничью в чемпионате — с «Райо Вальекано» (0:0) и теперь с «Эльче» (2:2). Отрыв от главного преследователя — «Барселоны» — сократился до 1 балла.

Егор Сергеев