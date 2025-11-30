Футболисты «Фламенго» в четвертый раз выиграли Кубок Либертадорес

«Фламенго» в четвертый раз завоевал Кубок Либертадорес, ранее команда выигрывала трофей в 1981, 2019 и 2022 годах. На счету «Палмейраса» три победы в турнире (1999, 2020, 2021). Лидером по количеству побед в Кубке Либертадорес является аргентинский «Индепендьенте», выигравший во всех семи финалах, в которых принимал участие.