Футболисты «Фламенго» в четвертый раз выиграли Кубок Либертадорес

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
11:30
Енисей
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
2.72
X
3.05
П2
2.82
Футбол. Премьер-лига
14:00
Краснодар
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.72
П2
10.75
Футбол. Италия
14:30
Лечче
:
Торино
Все коэффициенты
П1
3.09
X
2.97
П2
2.67
Футбол. Англия
15:00
Кристал Пэлас
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.31
X
3.55
П2
3.14
Футбол. Испания
16:00
Реал Сосьедад
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
2.87
X
3.43
П2
2.53
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ростов
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.38
П2
2.91
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ахмат
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.55
П2
2.44
Футбол. Италия
17:00
Пиза
:
Интер
Все коэффициенты
П1
10.25
X
5.62
П2
1.32
Футбол. Франция
17:00
Страсбур
:
Брест
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.93
П2
4.40
Футбол. Первая лига
17:00
Арсенал
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.34
П2
4.00
Футбол. Первая лига
17:00
Спартак Кс
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.36
X
3.17
П2
3.21
Футбол. Англия
17:05
Астон Вилла
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.46
П2
6.41
Футбол. Англия
17:05
Ноттингем Форест
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
2.73
X
3.44
П2
2.64
Футбол. Англия
17:05
Вест Хэм
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
4.82
X
4.50
П2
1.67
Футбол. Германия
17:30
Гамбург
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
3.19
X
3.84
П2
2.17
Футбол. Первая лига
18:00
Факел
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.55
П2
5.80
Футбол. Испания
18:15
Севилья
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.40
П2
2.46
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.38
П2
10.50
Футбол. Франция
завершен
Марсель
2
:
Тулуза
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Фулхэм
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
2
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
1
:
Осер
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Ньюкасл Юнайтед
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
1
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
0
:
Атлетик
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
2
:
Кальяри
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
1
:
Спартак
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
1
:
ПСЖ
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Алавес
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
3
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Лидс
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
3
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
3
:
Санкт-Паули
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
3
:
Аугсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
1
:
Хайденхайм
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
1
:
Кельн
1
П1
X
П2

Футболисты «Фламенго» в четвертый раз выиграли Кубок Либертадорес

В финале команда со счетом 1:0 переиграла «Палмейрас».

Источник: AP 2024

ТАСС, 30 ноября. Футболисты бразильского «Фламенго» со счетом 1:0 победили бразильский «Палмейрас» в финальном матче Кубка Либертадорес — главного клубного турнира Южной Америки. Встреча прошла на стадионе «Монументаль» в Лиме (Перу).

В составе победителей гол забил Данило (67-я минута).

За «Палмейрас» выступают бразильские защитники Бруно Фукс и Келлвен, ранее игравшие за московский ЦСКА, а также бразильский защитник Мурило, который был игроком московского «Локомотива». В составе «Фламенго» выступают бывшие игроки московского «Динамо» колумбийский полузащитник Хорхе Карраскаль, уругвайский защитник Гильермо Варела, а также бразильский защитник Айртон, выступавший за московский «Спартак».

«Фламенго» в четвертый раз завоевал Кубок Либертадорес, ранее команда выигрывала трофей в 1981, 2019 и 2022 годах. На счету «Палмейраса» три победы в турнире (1999, 2020, 2021). Лидером по количеству побед в Кубке Либертадорес является аргентинский «Индепендьенте», выигравший во всех семи финалах, в которых принимал участие.

Кубок Либертадорес проводится с 1960 года, участие в нем принимают лучшие клубы стран Южной Америки. В прошлом году победителем турнира стал бразильский «Ботафого», переигравший в финале «Атлетико Минейро» из Бразилии.