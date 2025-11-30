«Реал Сосьедад» с Захаряном в составе проиграл «Вильярреалу»

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. «Реал Сосьедад» проиграл «Вильярреалу» в домашнем матче 14-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Сан-Себастьяне, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей, у которых отличились Айосе Перес (31-я минута) и Альберто Молейро (57, 90+5). В составе хозяев забили Карлос Солер (61) и Андер Барренечеа (87). Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян вышел на замену на 77-й минуте и результативными действиями не отметился.
«Вильярреал» продлил победную серию до пяти матчей и с 32 очками вышел на второе место в турнирной таблице. «Реал Сосьедад» (16 очков) располагается на десятой позиции.
Футбол, Испания, 14-й тур
30.11.2025, 16:00 (МСК UTC+3)
Reale Arena
Главные тренеры
Серхио Франсиско
Марселино Гарсия Тораль
Голы
Реал Сосьедад
Карлос Солер
61′
Андер Барренечеа
87′
Вильярреал
Айосе Перес
31′
Альберто Молейро
57′
Альберто Молейро
90′
Составы команд
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
2
Хон Арамбуру
17
Серхио Гомес
6
Ариц Элустондо
31
Хон Мартин
69′
4
Хон Горротчатеги
14
Такэфуса Кубо
85′
8
Беньят Туррьентес
11
Гонсалу Гедеш
77′
21
Арсен Захарян
23
Брайс Мендес
85′
22
Микель Готи
15
Умар Садик
42′
56′
7
Андер Барренечеа
70′
18
Карлос Солер
77′
42
Горка Каррера
Вильярреал
1
Луис Жуниор
74′
15
Сантьяго Моуриньо
73′
20
Альберто Молейро
50′
8
Хуан Фойт
90′
4
Рафа Марин
14
Санти Комесанья
24
Альфонсо Педраса
67′
78′
23
Серхи Кардона
17
Тейджон Бьюкенен
78′
11
Ильяс Ахомах
18
Пап Гей
20′
69′
10
Даниэль Парехо
7
Жерар Морено
69′
9
Жорж Микаутадзе
22
Айосе Перес
45′
86′
21
Тани Олувасейи
Статистика
Реал Сосьедад
Вильярреал
Желтые карточки
3
7
Удары (всего)
17
10
Удары в створ
7
5
Угловые
8
2
Фолы
15
18
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Сесар Сото Градо
(Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти