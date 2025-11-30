«Реал Сосьедад» с Захаряном в составе проиграл «Вильярреалу»

Встреча, которая прошла в воскресенье в Сан-Себастьяне, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей, у которых отличились Айосе Перес (31-я минута) и Альберто Молейро (57, 90+5). В составе хозяев забили Карлос Солер (61) и Андер Барренечеа (87). Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян вышел на замену на 77-й минуте и результативными действиями не отметился.