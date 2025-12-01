В футболе вводят новое правило, которое спасет РПЛ: симулировать с ним станет невыгодно

С 1 по 18 декабря в Катаре пройдет Кубок арабских наций. В этом году турнир привлечет больше внимания, чем обычно: на нем ФИФА опробует апдейт футбольных правил, ориентированный на борьбу с симуляциями и затяжками времени.
Разбираемся в нововведении, которое точно не помешает РПЛ.
Ради чего изменили правила
На турнире в Катаре игроки, травмировавшиеся во время матча, будут покидать поле минимум на две минуты — все это время их команда будет в меньшинстве, пока судья не разрешит вернуться. По логике ФИФА, две минуты — наименьший срок, за который можно оказать медицинскую помощь.
Правило экспериментально введут с целью борьбы с симуляциями и затяжкой времени. Решение напрашивалось, ведь даже в топ-5 лигах среднее чистое игровое время в матчах составляет всего 50−56 минут. К примеру, в РПЛ, по данным Opta, этот показатель вообще 49 минут и 32 секунды.
«На Кубке арабских наций будет опробовано новое правило судейства: травмированные игроки, которым оказывается медицинская помощь, должны покинуть поле и оставаться за его пределами в течение двух минут. Есть исключения: вратарь, конечно же, и игрок, получающий медицинскую помощь после того, как соперник, нанесший ему травму, получил предупреждение или был удален», — объяснил Коллина в эфире Al Kass TV.
Нюансы нововведения
В правиле есть множество тонкостей. Травмированный футболист должен как можно быстрее выйти за пределы поля, где ему окажут медицинскую помощь. При этом рефери может поинтересоваться, действительно ли игроку необходимы врачи.
Он оставляет команду в меньшинстве минимум на две минуты — время отсчитывается с момента возобновления матча. А разрешение на камбэк дает либо главный арбитр, либо резервный.
Дальше идут случаи, при которых правило не работает:
- Нововведение не распространяется на голкиперов.
- В случаях, если травмированный футболист быстро покинул поле и не спровоцировал существенную задержку. При этом какого-то числового выражения понятия «быстро» пока нет.
- Если повреждение получено после нарушения, за которое арбитр показал желтую или красную карточку.
- Игроку не нужно покидать поле, если он исполняет пенальти, но перед ударом нуждается в медицинской помощи.
- Также правило не работает при столкновении двух игроков из одной команды или контакте футболиста с вратарем соперника.
Для замены травмированного игрока теперь не стоит ждать двух минут. Если перерыв наступил до истечения двухминутного бана, футболисту не придется оставаться вне игры еще и после перерыва.
Правило доберется до РПЛ?
Пока нововведение опробуют только на Кубке арабских наций, однако в скором времени оно может добраться до всех турниров ФИФА. В марте 2026-го ФИФА предоставит отчет в Международный совет футбольных ассоциаций, где оценят успешность эксперимента.
Не исключено, что перед этим опыт проведут еще на каком-нибудь турнире. В случае признания позитивного эффекта нового правила оно может вступить в силу во всех соревнованиях уже ближайшим летом — по окончании чемпионата мира в Америке.
Артемий Кутейников