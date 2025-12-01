В футболе вводят новое правило, которое спасет РПЛ: симулировать с ним станет невыгодно

На турнире в Катаре игроки, травмировавшиеся во время матча, будут покидать поле минимум на две минуты — все это время их команда будет в меньшинстве, пока судья не разрешит вернуться. По логике ФИФА, две минуты — наименьший срок, за который можно оказать медицинскую помощь.