Стала известна причина ареста легендарного украинского футболиста в Польше

Трехкратный чемпион СССР в составе киевского «Динамо» Иван Яремчук рассказал, почему был арестован в Польше.

Источник: РИА "Новости"

10 октября Яремчук прилетел в Польшу для участия в матче ветеранов перед игрой отбора ЧМ-2026 между сборными Украины и Азербайджана, однако в аэропорту Кракова его задержала полиция.

63-летний Яремчук в последнее время проживал в Европе — сначала в Германии, а затем в Чехии и Бельгии.

«Поскандалили с менеджером в казино в Праге, чуть не подрались. Все дело было в фишках. Ну, а так как Чехия и Польша — это страны Евросоюза, меня арестовали в Кракове, куда я приехал накануне матча Украина — Азербайджан. Подробности говорить не хочу. Все и так знают, что я все проиграл в казино, потому зачем развивать эту тему», — цитируют Яремчука украинские СМИ.

Яремчук также является обладателем Кубка кубков — 1988, он участвовал в чемпионатах мира 1986 и 1990 годов. Известно, что он страдал игроманией, из-за чего потерял жилье и финансовые накопления.