«Барселона» обыграла «Атлетико» в матче чемпионата Испании по футболу

Встреча завершилась со счетом 3:1.

Источник: Reuters

МАДРИД, 3 декабря. /ТАСС/. «Барселона» дома со счетом 3:1 обыграла «Атлетико» в перенесенном матче 19-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу».

В составе победителей голы забили Рафинья (26-я минута), Дани Ольмо (65) и Ферран Торрес (90+6). У «Атлетико» отличился Алекс Баэна (19). На 36-й минуте нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский не реализовал пенальти, пробив выше ворот.

«Барселона» укрепилась на первом месте турнирной таблицы чемпионата Испании, команда набрала 37 очков и продлила победную серию в турнире до пяти игр. Каталонцы на четыре очка опережают идущий вторым «Реал», который проведет свой матч 19-го тура 3 декабря, команда в гостях сыграет с «Атлетиком». «Атлетико» идет на четвертом месте с 31 очком, мадридцы прервали свою серию из семи побед во всех соревнованиях.

В следующем матче чемпионата «Барселона» на выезде сыграет с «Бетисом», «Атлетико» в гостях встретится с «Атлетиком». Обе игры пройдут 6 декабря.

Барселона
3:1
Первый тайм: 1:1
Атлетико
Футбол, Испания, 19-й тур
2.12.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Камп Ноу
Главные тренеры
Ханс-Дитер Флик
Диего Симеоне
Голы
Барселона
Рафинья
(Педри)
26′
Дани Ольмо
65′
Ферран Торрес
(Алехандро Бальде)
90+6′
Атлетико
Алекс Баэна
(Науэль Молина)
19′
Нереализованные пенальти
Барселона
Роберт Левандовски
36′
Составы команд
Барселона
13
Хоан Гарсия
23
Жюль Кунде
3
Алехандро Бальде
5
Пау Кубарси
35
Херард Мартин
45+2′
24
Эрик Гарсия
10
Ламин Ямаль
88′
15
Андреас Кристенсен
11
Рафинья
74′
17
Марк Касадо
20
Дани Ольмо
66′
14
Маркус Рэшфорд
9
Роберт Левандовски
67′
7
Ферран Торрес
8
Педри
74′
27
Педро Фернандес
Атлетико
13
Ян Облак
16
Науэль Молина
17
Давид Ганцко
19
Хулиан Альварес
2
Хосе Хименес
15
Клеман Лангле
8
Пабло Барриос
20
Джулиано Симеоне
63′
9
Александр Серлот
23
Николас Гонсалес
46′
4
Конор Галлахер
10
Алекс Баэна
41′
62′
11
Тьяго Альмада
5
Джонни Кардозо
14′
6
Коке
75′
7
Антуан Гризманн
Статистика
Барселона
Атлетико
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
19
7
Удары в створ
6
2
Угловые
5
4
Фолы
12
9
Офсайды
1
4
Судейская бригада
Главный судья
Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти