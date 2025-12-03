«Барселона» обыграла «Атлетико» в матче чемпионата Испании по футболу

«Барселона» укрепилась на первом месте турнирной таблицы чемпионата Испании, команда набрала 37 очков и продлила победную серию в турнире до пяти игр. Каталонцы на четыре очка опережают идущий вторым «Реал», который проведет свой матч 19-го тура 3 декабря, команда в гостях сыграет с «Атлетиком». «Атлетико» идет на четвертом месте с 31 очком, мадридцы прервали свою серию из семи побед во всех соревнованиях.