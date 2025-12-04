Яркая игра Мбаппе вернула «Реалу» вкус побед, Вирц спас «Ливерпуль», а Бийол забил «Челси»

Англия: мощь «Арсенала» и рекорд Эмери
«Арсенал» добился прогнозируемой победы, но потерял еще одного центрального защитника. Вслед за Габриэлом Магальянсем и Салиба в лазарет угодил не доигравший первый тайм Москера. Отчасти Микелю Артете помогает то, что большинство латералей в заявке «канониров» — перепрофилированные игроки центра обороны. В среду на помощь Инкапье пришлось отправлять Тимбера, а если потребуется — выручат Калафьори и Уайт.
Последний, впрочем, отлично справляется с работой на правом фланге, и в этой встрече Бен помог Мерино открыть счет. Если брать за точку отсчета старт прошлого сезона, это уже восьмой результативный удар испанца головой, и по данному показателю у него просто нет конкурентов. Как и у «Арсенала» в АПЛ. Когда потребовалось, хозяева сыграли прагматично, а в концовке раскрывшийся «Брентфорд» в одной из контратак пропустил контрольный выстрел от Сака. Отрыв от преследователей ожидаемо восстановлен.
Нападающий «Астон Виллы» Уоткинс в нынешнем сезоне не напоминает грозного бомбардира, к которому присматривались топ-клубы, а сам он регулярно получал вызовы в сборную Англии. Однако в гостях у «Брайтона», который вел с перевесом в два мяча, Олли прорвало. Словно он ознакомился утром с публикацией WhoScored, где было отмечено, что ни у одного игрока атаки в АПЛ нет такой скромной статистики (1 гол за 950 минут).
Будем считать, это задело Уоткинса, и к перерыву он отправил мяч в сетку дважды, превысив свои показатели за 21 матч нынешнего сезона. После первого — трудового успеха — нападающий легко решил эпизод, оторвавшись от защитников после отличного паса Роджерса. Этот всплеск идеально вписался в насыщенный сценарий игры с семью взятиями ворот. Могло быть и восьмое, однако в компенсированное время, когда голову перед воротами под мяч поставил Уэлбек, гостей круто спас Бизот. Голкипер помог Унаи Эмери установить рекорд по числу побед во главе «Виллы» (62), а команде — сохранить место в топ-4.
Вопреки ожиданиям, Салах во втором туре подряд начал игру на скамейке запасных. Но если на выходных Мо так и не вышел на поле, то на «Энфилде» Арне Слот выпустил свою звезду сразу после перерыва — атака красных в четвертом матче подряд отработала первые 45 минут вхолостую. А во второй половине дрогнула оборона и персонально потерявший мяч перед собственной штрафной ван Дейк. Тальби тут же шокировал хозяев попаданием в дальний угол, а совсем другим настроение на трибунах стало после прорыва Вирца.
Немец поочередно поймал на паузе двух защитников, но удар у него не получился, и мяч свалился с ноги. На счастье красных, в сетку он попал от защитника гостей Мукиеле. На него и записали автогол, хотя поздравляли все равно Вирца. Лавры же спасателя он должен разделить с Кьезой. В добавленное время, когда хозяева висели на воротах «Сандерленда», в контратаку убежал экс-форвард «Локомотива» Изидор. Он обыграл Алиссона, однако того подстраховал остановивший мяч на ленточке Кьеза.
Для «Челси» в Лидсе все сразу пошло не так, и после углового свой первый гол в АПЛ забил бывший футболист ЦСКА Бийол. Погубили же синих собственные ошибки. Одна привела к голу Танаки незадолго до перерыва. Вторая случилась при счете 2:1, когда находившийся в собственной штрафной с мячом Адарабиойо дрогнул под давлением Окафора, и Калверт-Льюин получил возможность поразить пустые ворота. Проигрыш не позволил команде Энцо Марески вернуться на второе место, и у «Арсенала» сейчас пятиочковый отрыв от «Манчестер Сити».
Испания: погоня за «Барселоной»
Поездка в Бильбао — сомнительное удовольствие для любого соперника. А после трех ничьих, что для «Реала» почти аномалия, — особенно. Тем сильнее впечатление от первого тайма, который украсил гол Мбаппе. Француз легко прошел защитника у линии штрафной и отправил мяч в дальний угол. В концовке первого тайма к такому номеру Килиана защитники оказались готовы, но тот завязал затяжную комбинацию, в концовке которой после подачи Александера-Арнольда сбросил мяч на Камавинга. В свою очередь «Атлетик» пару своих шансов не использовал, а хозяев после выхода к воротам Винисиуса Жуниора спас Унаи Симон.
До крупного же счет вырос уже во втором тайме, когда Мбаппе прицельно пробил из-за штрафной. Мавр сделал свое дело, после чего мог спокойно отправиться отдыхать на скамейку в статусе самого результативного игрока в испанском футболе. У Килиана 25 голов и четыре результативные передачи с учетом всех турниров. Уже этих цифр достаточно, чтобы оценить степень влияния бомбардира на игру «Реала». С непосредственным участием Мбаппе прошли девять последних атак мадридцев! Семь он завершил сам и дважды ассистировал партнерам. Но главное — удалось выиграть после пробуксовки и не отпустить «Барселону» в отрыв.
Италия: герой в воротах «Наполи»
Кубок Италии. ⅛ финала
Наполи — Кальяри 1:1 (пен. 9:8)
Давно не побеждавший «Кальяри» увяз во второй половине таблицы в Серии А, и в кубковом турнире Антонио Конте рассчитывал справиться с кризисным соперником, не нагружая лидеров. Когда розыгрыш углового завершился подачей в район дальней штанги на великана Лукку, казалось, ставка работает. Однако сардинцы все же поймали свой шанс и, отыгравшись усилиями Себастьяна Эспозито, дотянули до серии пенальти. А там после попадания гостей в перекладину «Наполи», должен был закрывать серию, однако бывший голкипер южан Каприле остановил удар Давида Нереса. Только настоящим героем оказался вратарь хозяев. Ваня Милинкович-Савич, который и сам удар с точки исполнил блестяще, и совершил ключевое спасение.
Интер — Венеция 5:1
Другой фаворит не стал играть с огнем, и буквально уничтожил оборону занимающей пятое место в Серии Б «Венеции». По итогам этой игры стоит отметить достижения двух форвардов. Так, молодой Пио Эспозито — единственный игрок «Интера», который забивал в четырех турнирах (КЧМ-2025, ЛЧ, Серии А и Кубке Италии). А более опытный Тюрам довел число своих голов за нерадзурри до 40, и теперь он лучший французский снайпер в истории миланского клуба. Любопытно, что это звание Маркус забрал у Юри Джоркаеффа, с которым выступал знаменитый отец нынешней звезды Лилиан Тюрам.
Германия: нервотрепка для «Баварии»
Кубок Германии. ⅛ финала
Бохум — Штутгарт 0:2
Притормозив в Бундеслиге и свалившись из топ-4 на границу еврокубковой шестерки, швабы без особого напряжения прошли в Кубке Германии «Бохум». К тому же хозяева — пусть и невольно — помогали фавориту. Сначала поразили собственные ворота после верхового единоборства, а потом после вмешательства ВАР «Штутгарт» получил численное преимущество. Его реализовал находящийся в отличной форме Ундав, фактически закрывший вопрос с выходом в четвертьфинал. Форвард набирает результативные баллы в шести подряд официальных матчах (8+2).
Унион Б — Бавария 2:3
Месяц назад «Бавария» уже приезжала в Берлин и допустила здесь редкую потерю очков. Хотя, справедливости ради, нужно сказать, что это чемпионы ушли от поражения в добавленное арбитром время (2:2). Тот урок команда Венсана Компани явно выучила, и уже к середине первого тайма выжала максимум из двух стандартов. Первый закончился автоголом игрока «Униона», после чего Кейн замкнул корнер в исполнении Киммиха.
Хозяева реанимировали интригу, получив право на пенальти благодаря попаданию мяча в руку Та, однако первый тайм закончился еще одним успешным стандартом «Баварии» и вторым в матче автоголом. Исходя из дальнейшего развития событий, можно пошутить, что мячи в собственные ворота берлинцам компенсировали 11-метровые в ворота гостей. По данным показателям наблюдалось равенство, а вот отличиться с игры «Униону» не удалось, хотя он прилично потрепал сопернику нервы.
Статистика дня
4-й — после «Бирмингема», «Шеффилд Юнайтед» и «Бернли» — командой, которая в первых семи домашних матчах набрала не более одного очка, стал «Вулверхэмптон».
20 лет «Астон Вилла» не выигрывала в АПЛ гостевой матч, где она по ходу игры отставала на два мяча.
31 матч не может забить нападающий «Реала» Родриго, чья голевая засуху длится 1351 минуту.
103 результативных балла набрал в «Арсенале» Сака, сравнявшись с показателем своего знаменитого предшественника Робера Пиреса.
Автор: Андрей Кузичев