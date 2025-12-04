Яркая игра Мбаппе вернула «Реалу» вкус побед, Вирц спас «Ливерпуль», а Бийол забил «Челси»

До крупного же счет вырос уже во втором тайме, когда Мбаппе прицельно пробил из-за штрафной. Мавр сделал свое дело, после чего мог спокойно отправиться отдыхать на скамейку в статусе самого результативного игрока в испанском футболе. У Килиана 25 голов и четыре результативные передачи с учетом всех турниров. Уже этих цифр достаточно, чтобы оценить степень влияния бомбардира на игру «Реала». С непосредственным участием Мбаппе прошли девять последних атак мадридцев! Семь он завершил сам и дважды ассистировал партнерам. Но главное — удалось выиграть после пробуксовки и не отпустить «Барселону» в отрыв.