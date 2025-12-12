Зарплата Салаха в Саудовской Аравии может составить €2,8 млн в неделю

Ранее Салах не поехал с «Ливерпулем» на гостевой матч Лиги чемпионов против итальянского «Интера» (1:0). По информации журналиста Фабрицио Романо, причиной для этого могут являться слова нападающего после того, как он в третий раз подряд остался в запасе. Футболист заявил, что клуб пытается свалить на него неудачные результаты в нынешнем сезоне, однако, как считает спортсмен, проблема не в нем. Также египтянин отметил, что не заслуживает такого отношения, поскольку много сделал для «Ливерпуля».