Сафонов вытеснил Шевалье из основы. И тут же пропустил от худшей команды Франции

Что будет дальше?

Источник: Reuters

Матвей Сафонов сыграл в третьем матче за «ПСЖ» подряд — против «Метца» в рамках 16-го тура Лиги 1. Получилось не так удачно, как ранее — российский голкипер пропустил впервые в сезоне.

Замена для Шевалье

Сезон в «ПСЖ» для Матвея стартовал тяжело — главный тренер Луис Энрике отправил вратаря в глухой запас, где тот провел 20 матчей подряд. Однако в начале декабря Сафонов получил шанс, после того как в игре против «Монако» (0:1) его основной конкурент Люка Шевалье получил травму.

Футбол
Франция 2025/2026
16-й тур, 13.12.2025, 21:00
Метц
2
ПСЖ
3

На следующий матч против «Ренна» (5:0) Матвей впервые попал в старт — и не подвел. Два эффектных сейва не только подарили «сухой» разгром, но и привели в восторг болельщиков (которые тут же призвали оставить россиянина в основе), а также Энрике. После встречи тренер отказался гарантировать голкиперу место в основе, но заявил, что будет больше ему доверять.

«У меня нет с ним проблем, но поймите меня правильно: я не женюсь на игроках, я женюсь только на своей супруге, и на нее у меня есть планы, за нее я отвечаю, к футболистам другой подход. Сафонов будет играть: больше или меньше. Мне очень понравилось, как он проявил себя. Есть самоотверженность, профессионализм, отдача. Все было великолепно», — заявил Энрике после матча.

Шевалье не успел восстановиться, и на следующую встречу — в Лиге чемпионов против «Атлетика» (2:0) — Сафонов также вышел в старте. Более того, оказался на поле вместе с одиозным украинским защитником Ильей Забарным — и вновь действовал хорошо. После второй подряд сухой победы и уверенной игры россиянина Энрике высказался уже смелее.

«Сафонов показал свой уровень, и мы очень рады видеть, что игроки всегда готовы. Он повысил свой профессионализм и улучшил личностные качества», — заявил Энрике.

Накануне игры с «Метцем» появились противоречивые новости. С одной стороны, французские СМИ анонсировали выздоровление Шевалье. С другой — сообщали, что в 16-м туре на поле снова выйдет Сафонов. Такого в нынешнем сезоне еще не было — Люка за Матвеем еще не сидел. И все-таки это случилось: против «Метца» француз действительно остался в запасе. И явно грустил на скамейке запасных.

Два удара — два гола

Матч для «ПСЖ» складывался ожидаемо хорошо. «Метц» — один из главных аутсайдеров Лиги 1, занимает последнее место с худшей обороной и одной из худших атак в чемпионате. Само собой, сопротивляться парижанам, пусть и дома, было сложно — гости захватили владение и к концу первого тайма вели в два мяча. Сафонов сидел без работы.

Однако на 41-й минуте у ворот россиянина возникли проблемы — «Метц» начал острую атаку с левого фланга. Мяч заметался по штрафной, один из нападающих хозяев пробил по воротам, но попал в защитника Вильяна Пачо. Сафонов среагировал хорошо, улетев в правый от себя угол, но через секунду об этом пожалел. От Пачо мяч отрикошетил за пределы штрафной, где его подхватил Жесси Деминге и мощно отправил прямо в брошенные Матвеем ворота. Россиянин прыгнул, но физически не смог бы спасти — все сыграло не в его пользу в этой атаке.

К сожалению, на этом пропущенные не закончились. На 81-й минуте, уже при счете 3:1 в пользу «ПСЖ», хозяева снова отправились в штурм. Нападающий Георгий Цитаишвили красиво продрался через защитника Уоррена Заира-Эмери, на дриблинге дошел до центра штрафной и расстрелял ворота Сафонова со средней дистанции. Удар не выглядел неберущимся, однако россиянин спасти не сумел.

Разумеется, были на счету Матвея и сейвы — в том числе один очень крепкий, когда на 62-й минуте на угловом вратарь в красивом прыжке отбил удар защитника Коффи Куао. Но вряд ли это будет кого-то волновать. Факт есть факт: Сафонов пропустил два мяча от худшей команды Лиги 1, и теперь его позиции в «ПСЖ» снова подвисли. Есть шанс потерять место в основе, ведь Шевалье уже здоров — и лучшего подарка он и ждать не мог.

Артем Белинин

