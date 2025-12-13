Сафонов вытеснил Шевалье из основы. И тут же пропустил от худшей команды Франции

«У меня нет с ним проблем, но поймите меня правильно: я не женюсь на игроках, я женюсь только на своей супруге, и на нее у меня есть планы, за нее я отвечаю, к футболистам другой подход. Сафонов будет играть: больше или меньше. Мне очень понравилось, как он проявил себя. Есть самоотверженность, профессионализм, отдача. Все было великолепно», — заявил Энрике после матча.