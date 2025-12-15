«Астон Вилла» Эмери в трех очках от «Арсенала», Мбаппе и Родриго спасли Алонсо, «Интер» забрал у «Милана» первое место

Англия: мощь Холанда и курьез Вольтемаде
Забравшийся в топ-4 «Кристал Пэлас» выиграл все три декабрьских матча. Эта команда не боится отдать мяч сопернику и чаще всех в Европе побеждает при владении ниже 40 процентов. Тактика «орлов» могла сработать и сейчас, ведь оборона выглядела непроходимой, а почти каждая контратака — опасной. В одном эпизоде выпад Йереми Пино завершился попаданием в перекладину, а незадолго до перерыва Доннарумма на мгновение опередил выходившего к воротам Матета.
Ко второму из упомянутых моментов «Ман Сити» все же взломал защитные порядки хозяев, и Холанд головой замкнул подачу Матеуса Нуньеса. Норвежец выдерживает график «не меньше гола» за игру (17 в 16 турах). А к середине второго тайма на «орлов» свалились все из возможных неприятностей. Во-первых, травмировался Камада. Во-вторых, получив мяч от Шерки, в четвертом туре подряд забил попавший с дальней дистанции в нижний угол Фоден. Добил же хозяев заработанный Савиньо и реализованный Холандом пенальти. Пропустив накануне вперед «Челси», «Пэлас» не вернулся в топ-4, а команда Хосепа Гвардиолы в двух очках от первого места.
Только в субботу самый быстрый гол английского сезона забил отличившийся на 46-й секунде Экитике, а сутки спустя достижение форварда «Ливерпуля» перекрыл Матеуш Фернандеш. Чтобы с острого угла отправить мяч над Бизотом под перекладину, португальцу потребовалось 29 секунд с момента стартового свистка! «Астон Вилла» быстро отыгралась — после подачи Макгинна и атаки Уоткинса со «второго этажа» мяч влетел под перекладину от головы защитника «Вест Хэма» Мавропаноса.
Однако «молотобойцы» демонстрировали потрясающую реализацию и вернули себе лидерство, когда Боуэн перед воротами подставил ногу под удар Поттса. Ярко игравший под началом Леонида Слуцкого в «Халле» полузащитник стал лишь вторым (после Антонио) игроком клуба, который достиг сотни результативных баллов в АПЛ (61+39). Но этого не хватило даже для ничьей, так как в начале второго тайма после подачи Тилеманса к площади ворот второй раз счет сравнял Роджерс. И опять же Морган шокировал хозяев в концовке дальним ударом. Команда Унаи Эмери третья в таблице и отстает от «Арсенала» всего на три очка.
Принципиальное противостояние в первом тайме с точки зрения статистики оказалось далеким от зрелища. Четыре удара и восемь контактов с мячом в штрафной — минимальные показатели для текущего чемпионата Англии. Однако вспоминать будут не эти цифры, а очередной гол Вольтемаде головой. Нюанс заключается в том, что форвард «Ньюкасла» отправил мяч под перекладину собственных ворот. Немец, впрочем, не первый: в 2012-м в дерби у «сорок» автогол записал на свой счет другой форвард — Демба Ба. Так что у болельщиков «черных котов» праздник — их любимая команда не проигрывает злейшему врагу уже 10 матчей (+7=3), а серией из четырех побед отметилась впервые в истории.
Испания: Алонсо нашли замену?
Перед очередным матчем «Реала» в СМИ с новой силой началась истерика на тему увольнения Хаби Алонсо в случае воскресной неудачи. Даже называли работающего сейчас с «Кастильей» Альваро Арбелоа будущим сменщиком тренера. Были вбросы и о том, что «Королевский клуб» не изменит в лучшую сторону свое предложение по новому контракту Винисиуса Жуниора. Однако близкие к мадридцам издания давали довольно выдержанную информацию. Они сообщили о вере клуба в Винисиуса и о том, что будущее Алонсо не зависит от какой-то одной из трех ближайших игр. Речь идет о глобальных изменениях в команде.
Причем это касается и уровня физической готовности, и к тренеру есть вопросы. В частности, на свое состояние сетовал Винисиус, и его доводы были услышаны Флорентино Пересом. Вместе с тем все разногласия между бразильцем и Алонсо теперь улажены. Больше тревожили многочисленные потери, из-за которых Вальверде пришлось снова переводить на правый фланг обороны, а слева появился 19-летний дебютант — играющий в молодежной команде в центре Вальдепеньяс. Зато впереди впервые при Алонсо в старте появился неизменный квартет времен Карло Анчелотти в лице Беллингема, Родриго, Вини и Мбаппе.
Килиан вышел с лангеткой на травмированной руке и забил прекрасный гол. После паса Джуда в свободную зону он неотразимо пробил, в фирменном стиле сместившись слева в центр. А перевес гостей по итогам первого тайма отстоял Куртуа, который остановил удар в упор лицом. Во втором тайме Мбаппе и Винисиус вполне могли развить успех, только они не забили, тогда как лучшему джокеру Ла лиги Карлосу Висенте потребовалась пара касаний, чтобы принять длинный пас воспитанника «Реала» Бланко и отправить мяч в сетку. Судьи сначала зафиксировали офсайд, но ВАР определил, что ближе к воротам все же находился проспавший рывок оппонента Рюдигер.
Запахло катастрофой фаворита. Тем более вскоре пас Висенте мог стать голевым (гостей спас легкий толчок защитника перед ударом). А решила все бразильская связка: Вини вырезал пас шведкой, и Родриго забил в Ла лиге после паузы в 11 месяцев (27 матчей). Хотя бы на какое-то время Алонсо может перевести дух. Но очевидно, что от него ждут другого качества игры и результатов.
Италия: «Ювентус» в еврозоне
Первым из претендентов на скудетто в воскресенье играл «Милан», который по ходу дебютного отрезка попал в ловушку соперника. «Сассуоло» заманил россонери на свою половину поля, а потом взорвался агрессивным прессингом у чужой штрафной и развернул атаку, в концовке которой Коне подсек мяч над Меньяном. Для черно-зеленых это был добрый знак, так как они выиграли в этом сезоне все матчи, в которых открывали счет.
Но «Милан» все-таки забил до перерыва, хотя в какой-то момент мог посетовать на невезение. Рабьо дважды бил из центра штрафной, но мяч поочередно остановили вратарь и подстраховавший его защитник. Зато в комбинации, которую начал Модрич, Лофтус-Чик вырезал такой пас на дальнюю штангу, что 19-летний защитник Бартезаги впервые забил за главную команду родного клуба в пустой угол. Юноша так вдохновился этим, что начал второй тайм еще одним результативным подключением к атаке.
Сломала же хозяев травма лидера обороны Габбии. Без него они сразу чуть не пропустили, но Меньян вытащил из угла коварный удар Торстведта пяткой. А голы Пулишича и Рабьо отменили из-за офсайдов, причем касание француза, возможно, отняло чистое взятие ворот у Лофтус-Чика. В конце концов «Сассуоло» спас игру, когда Лорьенте забил после второго в матче результативного паса Пинамонти. Больше того, в безумной концовке пытавшийся избежать потери первого места «Милан» мог даже проиграть, но на выручку пришла штанга.
Команда Массимилиано Аллегри преподнесла подарок конкурентам, только первый из претендентов на лидерство сыграл еще хуже. У «Наполи» катастрофические проблемы с выездными матчами: в ЛЧ повторилась худшая в истории серия из пяти поражений, а в Серии А впервые с 2009 года неудачами обернулась половина из первых восьми матчей на чужих полях. В Удине подопечных Антонио Конте шокировал выстреливший в дальнюю «девятку» Эккеленкамп.
Зато «Интер» возможность взлететь на первую строчку не упустил, а двигателем данного процесса оказался Лаутаро Мартинес. Сначала капитан нерадзурри сумел сохранить мяч у линии поля и переадресовал его неожиданно пробившему в ближний угол Биссеку. Потом аргентинец круто развернул защитника в штрафной и не оставил шансов вратарю. Мартинес седьмой сезон подряд набирает двузначное число результативных баллов, чем за данный период в чемпионатах «большой пятерки» могут похвастаться только Мбаппе, Кейн и Холанн. Квартет избранных.
Игра в Болонье была центральной в туре. Хозяева в случае успеха могли как минимум до намеченного на понедельник матча «Ромы» подняться в топ-4, а у «Ювентуса» был шанс наконец-то оказаться в еврокубковой шестерке. При таких высоких ставках ждать обилия моментов не приходилось, и в первом тайме отдельного упоминания заслужила пара эпизодов. Отмененный из-за офсайда Маккенни гол Дэвида, а также проникающий пас Орсолини на попавшего с острого угла в перекладину Зортеа. В итоге все решил угловой, который разыграли Кенан Йылдыз и Франсишку Консейсау, а подачу турка из площади ворот замкнул Кабаль. «Болонья» же спустя несколько минут осталась в меньшинстве после удаления Хеггема, и если бы не расточительность Опенда, 0:1 красно-синие не отделались бы. Это первая победа бьянконери над «Болоньей» после серии из пяти ничьих.
Германия: «Бавария» споткнулась на аутсайдере
После того как «Лейпциг» в пятницу открыл тур поражением в Берлине от «Униона» (1:3), у «Боруссии» появилась возможность выйти на второе место. К этому все вроде бы и шло. Бенсебаини открыл счет после штрафного в исполнении Яна Коуту, игра была под полным контролем, но все испортило удаление Джоба Беллингема в начале второго тайма. «Фрайбург» забрал инициативу и отыгрался благодаря потрясающему голу Хелера, который первым касанием принял мяч в штрафной, а вторым с разворота отправил его в сетку акробатическим по исполнению ударом. Команда Нико Ковача осталась третьей. Причем, как оказалось, в этом туре не выиграла ни одна команда из топ-3.
«Бавария» в очередной раз переписала книгу рекордов Бундеслиги, забив 50 мячей уже к 14-му туру. После того как атаковавший с разворота Кейн не попал в дальний угол, но доработавший эпизод Гнабри от линии поля вернул мяч к воротам, исторический удар нанес юный Карл. Однако идиллию нарушил «Майнц», который добился результата при 15 процентах владения мячом. Будучи прижатыми к собственным воротам, гости отыгрались в добавленное к первому тайму время благодаря удару Потульски головой. Дальше — больше! Находящийся на последнем месте «Майнц» вырвался вперед после длинного паса Белля и потрясающего удара Ли Чжэ Сона головой. Сохранись этот счет, назначенный на пост главного тренера неделю назад Урс Фишер получил бы репутацию волшебника. Однако от первого в чемпионате поражения «Баварию» спас Кейн. Когда Потульски прихватил его за футболку, Харри с готовностью рухнул в штрафной и сам же реализовал пенальти.
Франция: «Ланс» закончит год лидером
С тех пор как «Лион» вернулся в Лигу 1 в 1989 году, ни одному вратарю не удавалось отразить два первых пенальти. Так что в воскресенье Грейф вписал свое имя в историю «ткачей», в концовке первого тайма парировав удар Сумаре. Можно сказать, словак вдохновил свою команду, а чех Шульц решил судьбу игры, подтвердив репутацию лучшего лионского снайпера в этом сезоне (7+5). Любопытный факт: впервые с конца сентября подопечные Паулу Фонсеки выиграли в чемпионате в равных составах — не имея численного преимущества, как в победных играх с «Нантом» и «Страсбуром».
В прошлый раз в формате «11 на 11» «Лион» обыграл «Лилль», только догнать «догов» пока не удается. Возглавляемая бывшим главным тренером «ткачей» Брюно Женезьо команда в воскресенье в режиме live даже поднялась на третье место. И какой же сюжет подарила игра в Осере! «Доги» забили быстрый гол, но, оставшись в меньшинстве в концовке первого тайма из-за удаления Нгоя, позволили сопернику отыграться. С 60-й минуты, когда второе предупреждение получил Акпа, игра шла в формате «10 на 10». Счет же менялся, словно в калейдоскопе. 2:1, 2:3, 3:3… Последнее слово в итоге оказалось за ветераном «Лилля» Андре, после чего случились еще и обоюдные удаления Эль-Аззузи и автора решающего голевого паса Перро. «Доги» — лучшая команда турнира по количеству очков, набранных в матчах, где они уступали в счете (10).
Ну, а «Ланс» не упускает лидерство. Кроваво-золотые позволили «ПСЖ» находиться на привычной для парижан первой строчке всего сутки — до своего матча с кризисной «Ниццей». «Орлят» же приговорила связка Юдоля и Эдуара. Латераль, у которого пять ассистентских баллов в шести последних турах, дважды выполнял отличные подачи слева, а лучший снайпер кроваво-золотых завершал их неотразимыми ударами головой. Команда Пьера Сажа лидирует уже три тура, тогда как «ПСЖ» впервые за пять лет закончит год не на первой строчке.
На «Велодроме» монегаски не побеждали уже несколько лет, и в их игре было видно желание прервать данную серию. Гости активнее провели концовку первого тайма, а в начале второго забили, однако гол Ламина Камара отменили из-за офсайда. Вышедший в старте Александр Головин был заменен на 75-й минуте, и уже без него Гринвуд принес победу «Марселю» ударом с передачи Хейбьерга. Храдецки «Монако» не выручил, тогда как его коллега Рульи выдал несколько крутых спасений, а в концовке пару шансов сравнять счет упустил Бирет.
Команда из княжества упала на девятое место, тогда как провансальцы вернулись в тройку. А их главный тренер Роберто Де Дзерби установил очередной клубный рекорд, одержав 30 побед в Лиге 1 за 50 матчей. Чтобы оценить это, нужно сказать, что прежнее достижение Джузеппе Зилицци (51 игра) держалось с конца 40-х годов прошлого века.
Статистика дня
4-й хет-трик в составе «Бенфики» оформил нападающий Павлидис. С учетом матчей сборной у грека 44 гола с начала года, и это шестой результат в мировом футболе после Мбаппе (63), Кейна (59), Холанна (55), пуэрториканца Кевина Эрнандеса (47) и Месси (46).
12 голов ударами из-за штрафной забил в АПЛ полузащитник «Ман Сити» Фоден. Это четвертый результат в истории клуба наряду с Карлосом Тевесом, а лидирует с 30 мячами Де Брейне.
19 лет и 350 дней — возраст защитника «Милана» Бартезаги. В прошлый раз более молодой итальянский защитник забивал за россонери в Серии А в феврале 1988 года, когда отличился Паоло Мальдини (19 лет и 247 дней).
31 раз открывал счет в матчах голландского чемпионата полузащитник «Аякса» Классен, но впервые он сделал это в класико против «Фейеноорда», который амстердамцы обыграли со счетом 2:0.
36 голов за клуб и сборную забил в сезоне-2025/26 Холанд. В XXI веке до Нового года лучшую результативность демонстрировал только Месси, у которого к концу 2012-го было 37 мячей.
46 мячей с учетом всех турниров пропустила «Ницца». В лигах топ-5 это худший показатель наряду с «Айнтрахтом». Здесь надо делать поправку на то, что обе команды играют в еврокубках и провели заметно больше матчей, чем штатные аутсайдеры.
Автор: Андрей Кузичев