«Астон Вилла» Эмери в трех очках от «Арсенала», Мбаппе и Родриго спасли Алонсо, «Интер» забрал у «Милана» первое место

Игра в Болонье была центральной в туре. Хозяева в случае успеха могли как минимум до намеченного на понедельник матча «Ромы» подняться в топ-4, а у «Ювентуса» был шанс наконец-то оказаться в еврокубковой шестерке. При таких высоких ставках ждать обилия моментов не приходилось, и в первом тайме отдельного упоминания заслужила пара эпизодов. Отмененный из-за офсайда Маккенни гол Дэвида, а также проникающий пас Орсолини на попавшего с острого угла в перекладину Зортеа. В итоге все решил угловой, который разыграли Кенан Йылдыз и Франсишку Консейсау, а подачу турка из площади ворот замкнул Кабаль. «Болонья» же спустя несколько минут осталась в меньшинстве после удаления Хеггема, и если бы не расточительность Опенда, 0:1 красно-синие не отделались бы. Это первая победа бьянконери над «Болоньей» после серии из пяти ничьих.