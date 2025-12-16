ФИФА объявит лучших игроков и тренеров года

Помимо главных номинаций, будут объявлены лучшие тренеры в мужском и женском футболе, лучшие вратари среди мужчин и женщин, а также лучший болельщик, который получит награду FIFA Fan Award. В этой номинации на победу претендуют аргентинский болельщик «Расинга» Алехандро Сиганото, известный испанский поклонник футбола Маноло (Мануэль Касерес), который умер в мае 2025 года, он в общей сложности побывал на 10 чемпионатах мира и 8 чемпионатах Европы. Также могут победить болельщики иранского «Захо», которые перед одним из матчей выкинули на поле тысячи мягких игрушек для поддержки детей, страдающих от болезней.