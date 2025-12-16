Легендарный футболист СССР и Украины разнес Мудрика. С ним сложно не согласиться

Скандальный полузащитник «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик, отстраненный на неопределенный срок из-за дисквалификации, вот уже год находится вне футбола. За это время 24-летний украинец был замечен на новой BMW M8 Gran Coupe стоимостью около 100 тысяч долларов, а в соцсетях делился фотографиями своего Audi RSQ8 за 150 тысяч.
Помимо этого, в августе Мудрика на полгода лишили водительских прав. Но он все равно продолжал ездить за рулем и вскоре был остановлен полицией Лондона по причине чрезмерной тонировки стекол. После проверки оказалось, что у Михаила отсутствовали не только права, но и действующая страховка на его BMW M8.
Мудрик предстал перед Аксбриджским магистратским судом. Он признал вину в вождении автомобиля без прав, а также в использовании транспортного средства без страховки. В итоге Михаила приговорили к 60 часам обязательных общественных работ, лишили права водить автомобиль на год и оштрафовали на 199 фунтов.
На днях украинского футболиста жестко разнес легендарный защитник сборной СССР Йожеф Сабо. С киевским «Динамо» он в 60-е брал четыре титула чемпиона СССР, а также дважды выигрывал Кубок страны. После завершения карьеры Сабо стал тренером и сделал Киев по два раза чемпионом Украины и обладателем Кубка.
«Его купили за скорость, но потом он не показал ничего особенного. С ним нужно работать отдельно: учиться открываться, делать рывок к мячу, а не просто бегать туда-сюда. Ему нужно расширить арсенал, потому что с той же скоростью далеко не уедешь.
Прежде всего, я критикую тех, кто оставил его наедине с проблемами. Мудрик — молодой парень, у него еще молоко на губах, и он начал получать миллионы… К нему должен был подойти человек — отец, мать, брат, сестра или кто-то в качестве няньки, чтобы следить за ним. А до этого было понятно, что он думает не только о футболе.
Мне не нравится, когда они начинают делать татуировки на лице, шее, руках и еще хрен знает где. Футбол высокого уровня начинается не с этого. Надо выбросить эту чушь из головы. Большой профессиональный спорт начинается не с татуировок, а с режима», — цитирует Сабо Ukrfootball.ua.
Со словами легендарного футболиста СССР и Украины трудно поспорить. Получив приличный контракт в «Челси», Мудрик действительно потерял голову.
Как утверждает Foot Mercato, дело Михаила может быть закрыто 17 января 2026 года, так что совсем скоро мы вновь можем увидеть его на поле. В СМИ уже появилась информация, что Мудрик интересен «Страсбуру» и «Севилье». Еще на украинца претендует «Бешикташ» — турецкий клуб готов начать переговоры по трансферу игрока в январе.
Денис Лебеденко