Немецкий футболист Хертнер умер в возрасте 34 лет

Игрок провел 5 матчей в составе юношеской сборной Германии.

Источник: Getty Images

ТАСС, 23 декабря. Бывший игрок немецкого футбольного клуба «Эрцгебирге» Себастьян Хертнер умер в возрасте 34 лет. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Футбольный клуб “Эрцгебирге” скорбит по поводу утраты бывшего игрока Себастьяна Хертнера и выражает искренние соболезнования его семье и близким. Футболист погиб 20 декабря 2025 года в трагической аварии во время зимних каникул, ему было 34 года», — сказано в сообщении пресс-службы команды.

Хертнер является воспитанником «Штутгарта», во второй Бундеслиге защитник провел 95 матчей за «Мюнхен 1860», «Эрцгебирге» и «Дармштадт 98», отметившись 4 результативными передачами.

В составе юношеской сборной Германии (игроки не старше 19 лет) Хертнер провел 5 игр.