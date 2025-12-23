Немецкий футболист Хертнер умер в возрасте 34 лет

«Футбольный клуб “Эрцгебирге” скорбит по поводу утраты бывшего игрока Себастьяна Хертнера и выражает искренние соболезнования его семье и близким. Футболист погиб 20 декабря 2025 года в трагической аварии во время зимних каникул, ему было 34 года», — сказано в сообщении пресс-службы команды.