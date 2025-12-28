Футболист «Астон Виллы» Уоткинс назвал Эмери тактическим гением

ЛОНДОН, 28 декабря. /ТАСС/. Автор двух голов в ворота «Челси» футболист «Астон Виллы» Олли Уоткинс назвал главного тренера команды Унаи Эмери тактическим гением. Комментарий Уоткинса приводит телеканал BBC со ссылкой на Sky Sports.
Встреча 18-го тура чемпионата Англии между «Астон Виллой» и лондонским «Челси» завершилась волевой победой команды из Бирмингема со счетом 2:1.
«Он изменил тактику, потому что “Челси” играл персональную опеку, но у них был дополнительный центральный защитник, когда мы делали длинные передачи. Когда я вышел на поле во втором тайме, он выпустил Джейдона Санчо и Моргана Роджерса на фланг, а Юри Тилеманса поставил на позицию “десятки” — так что у нас появился дополнительный игрок. Он тактический гений», — сказал Уоткинс.
«Потрясающая победа. Лично для меня выйти на поле и забить два гола — это прекрасное чувство, но продолжить эту серию и приехать сюда, в такое сложное место, и обыграть “Челси” — это просто невероятно», — добавил он.
«Астон Вилла» под руководством бывшего главного тренера московского «Спартака» Эмери одержала 11 побед подряд. Команда выиграла 8 матчей в чемпионате Англии и 3 в Лиге Европы.
В таблице чемпионата Англии «Астон Вилла» занимает 3-е место, набрав 39 очков. В следующем туре команда из Бирмингема на выезде сыграет с лидером премьер-лиги «Арсеналом» (42 очка).
