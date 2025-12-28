«Тоттенхэм» обыграл «Кристал Пэлас» в дерби благодаря дебютному голу Грея

Встреча на поле «Кристал Пэлас» завершилась победой гостей со счетом 1:0. Автором гола на 42-й минуте стал Арчи Грей, который впервые забил за «Тоттенхэм». Главный арбитр матча Джарред Джиллет после просмотра видеоповторов отменил два гола форварда «шпор» Ришарлисона из-за офсайда (17, 77).
«Тоттенхэм», до этого проигравший две встречи подряд, набрал 25 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). «Кристал Пэлас» проиграл в третьем матче чемпионата страны кряду и с 26 баллами идет девятым.
В следующем туре «Тоттенхэм» сыграет с «Брентфордом» в гостях 1 января. В этот же день «Кристал Пэлас» на своем поле проведет дерби с «Фулхэмом».
Главный судья
Джарред Джиллетт
(Австралия)
