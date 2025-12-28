Ричмонд
«Тоттенхэм» обыграл «Кристал Пэлас» в дерби благодаря дебютному голу Грея

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. «Тоттенхэм» обыграл «Кристал Пэлас» в лондонском дерби в рамках 18-го тура чемпионата Англии по футболу.

Источник: Getty Images

Встреча на поле «Кристал Пэлас» завершилась победой гостей со счетом 1:0. Автором гола на 42-й минуте стал Арчи Грей, который впервые забил за «Тоттенхэм». Главный арбитр матча Джарред Джиллет после просмотра видеоповторов отменил два гола форварда «шпор» Ришарлисона из-за офсайда (17, 77).

«Тоттенхэм», до этого проигравший две встречи подряд, набрал 25 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). «Кристал Пэлас» проиграл в третьем матче чемпионата страны кряду и с 26 баллами идет девятым.

В следующем туре «Тоттенхэм» сыграет с «Брентфордом» в гостях 1 января. В этот же день «Кристал Пэлас» на своем поле проведет дерби с «Фулхэмом».

Кристал Пэлас
0:1
Первый тайм: 0:1
Тоттенхэм Хотспур
Футбол, Англия, Тур 18
28.12.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Селхерст Парк
Главные тренеры
Оливер Гласнер
Томас Франк
Голы
Тоттенхэм Хотспур
Арчи Грэй
(Ришарлисон)
42′
Составы команд
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
8
Джефферсон Лерма
85′
6
Марк Гехи
5
Максенс Лакруа
46′
3
Тайрик Митчелл
14
Жан-Филипп Матета
19
Уилл Хьюз
45+3′
20
Адам Уортон
17
Натаниэл Клайн
58′
9
Эдвард Нкетиа
55
Джастин Девенни
85′
21
Ромен Эсс
10
Йереми Пино
77′
12
Крисантус Уче
Тоттенхэм Хотспур
1
Гульельмо Викарио
23
Педро Порро
24
Джед Спенс
9
Ришарлисон
4
Кевин Дансо
5′
37
Микки ван де Вен
30
Родриго Бентанкур
20
Мохаммед Кудус
85′
3
Раду Дрэгушин
39
Рандаль Коло Муани
63′
6
Жоау Пальинья
15
Лукас Бергвалль
63′
28
Вильсон Одобер
14
Арчи Грэй
22′
85′
22
Бреннан Джонсон
Статистика
Кристал Пэлас
Тоттенхэм Хотспур
Желтые карточки
3
2
Удары (всего)
15
8
Удары в створ
2
4
Угловые
3
2
Фолы
7
5
Офсайды
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Джарред Джиллетт
(Австралия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти