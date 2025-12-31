Роналду впервые с 2009 года не сделал ни одного хет-трика за календарный год

Для Роналду это первый подобный случай с 2009 года, когда он выступал за испанский «Реал». Всего в 2025 году на счету португальца 41 гол. Последний из них он забил во вторник в гостевом матче чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Иттифака» (2:2).