Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
перерыв
Арсенал
0
:
Астон Вилла
0
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.05
П2
6.65
Футбол. Англия
2-й тайм
Манчестер Юнайтед
1
:
Вулверхэмптон
1
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.00
П2
5.90
Футбол. Англия
2-й тайм
Бернли
1
:
Ньюкасл Юнайтед
2
Все коэффициенты
П1
92.00
X
7.93
П2
1.09
Футбол. Англия
2-й тайм
Челси
2
:
Борнмут
2
Все коэффициенты
П1
3.25
X
1.61
П2
7.68
Футбол. Англия
2-й тайм
Ноттингем Форест
0
:
Эвертон
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
2-й тайм
Вест Хэм
2
:
Брайтон
2
Все коэффициенты
П1
7.70
X
1.41
П2
4.90

Роналду впервые с 2009 года не сделал ни одного хет-трика за календарный год

Всего в 2025 году на счету португальца 41 гол.

Источник: Reuters

ДОХА, 30 декабря. /ТАСС/. Португальский нападающий Криштиану Роналду, выступающий за футбольный клуб «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, завершил 2025 год без хет-триков в официальных матчах. Об этом сообщил портал Spor.

Для Роналду это первый подобный случай с 2009 года, когда он выступал за испанский «Реал». Всего в 2025 году на счету португальца 41 гол. Последний из них он забил во вторник в гостевом матче чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Иттифака» (2:2).

Роналду 40 лет, он является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, двукратным победителем Лиги наций, лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. В декабре 2022 года футболист перешел в «Аль-Наср», по ходу карьеры игрок также выступал за португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», итальянский «Ювентус» и «Реал», лучшим бомбардиром которого является.