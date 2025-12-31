«Челси» не сумел обыграть «Борнмут», продлив серию без побед в АПЛ

В составе «синих» голами отметились Коул Палмер с пенальти (15-я минута) и Энцо Фернандес (23). У гостей отличились Дэвид Брукс (6) и Джастин Клюйверт (27).
В итоге ничья 2:2 — безвыигрышная серия «аристократов» достигла трех матчей чемпионата страны.
После этого матча «Челси» занимает 5-е место (30 очков), а «Борнмут» располагается на 15-й строчке (23 балла).
Футбол, Англия, Тур 19
30.12.2025, 22:30 (МСК UTC+3)
Стэмфорд Бридж
Главные тренеры
Энцо Мареска
Андони Ираола
Голы
Челси
Коул Палмер
15′
Энцо Фернандес
(Алехандро Гарначо)
23′
Борнмут
Дэвид Брукс
6′
Джастин Клюйверт
27′
Составы команд
Челси
1
Роберт Санчес
27
Мало Гюсто
23
Тревор Чалоба
29
Уэсли Фофана
25
Мойсес Кайседо
4′
8
Энцо Фернандес
34
Джош Ачимпонг
46′
24
Рис Джеймс
41
Эстеван
90′
11
Джейми Гиттенс
49
Алехандро Гарначо
46′
7
Педру Нету
10
Коул Палмер
63′
20
Жоао Педро
9
Лиам Делап
87′
17
Андрей Сантос
Борнмут
1
Джордже Петрович
20
Алекс Хименес
3
Адриен Трюффер
24
Антуан Семеньо
23
Джеймс Хилл
5
Маркос Сенеси
16
Маркус Таверньер
84′
8
Алекс Скотт
7
Дэвид Брукс
78′
21
Амин Адли
19
Джастин Клюйверт
90′
15
Адам Смит
9
Эванилсон
82′
26
Энес Юнал
Статистика
Челси
Борнмут
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
17
17
Удары в створ
3
6
Угловые
12
3
Фолы
5
12
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Сэмюэл Бэрротт
(Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти