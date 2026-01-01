Мареска покинул пост главного тренера «Челси»

«За время работы в клубе Энцо привел команду к успеху в Лиге конференций и клубном чемпионате мира. Эти достижения останутся важной частью новейшей истории клуба, мы благодарим его за вклад в развитие клуба, — говорится в сообщении. — В условиях, когда в четырех соревнованиях еще предстоит решить ряд ключевых задач, включая квалификацию в Лигу чемпионов, Энцо и клуб считают, что смена тренерского штаба даст команде наилучшие шансы вернуть сезон в нужное русло».