Лидер чемпионата Франции «Ланс» победил «Тулузу» и оторвался от «ПСЖ» на 4 очка

«Ланс» в гостях одержал победу над «Тулузой» в матче 17-го тура чемпионата Франции.

Источник: Getty Images

Игра завершилась со счетом 3:0. Голами отметились нападающий Весли Саид, полузащитник Адриан Томассон и защитник Пьер Ганью.

Хозяева с 23-й минуты играли вдесятером после удаления форварда Эмерсонна за прямую красную карточку.

«Ланс» набрал 40 очков и лидирует в турнирной таблице Лиги 1, опережая на 4 очка «ПСЖ», который в воскресенье сыграет дома против «Парижа». «Тулуза» с 23 очками идет на 8-й строчке.

Тулуза
0:3
Первый тайм: 0:0
Ланс
Футбол, Франция, 17-й тур
2.01.2026, 22:45 (МСК UTC+3)
Муниципальный
Главные тренеры
Карлес Мартинес
Пьер Саж
Голы
Ланс
Весли Саид
57′
Адриен Томассон
85′
Пьерр-Исмаэль Ганю
(Адриен Томассон)
90+5′
Составы команд
Тулуза
50
Гийом Ресте
3
Марк Маккензи
4
Чарли Крессуэлл
57′
19
Джибриль Сидибе
20
Эмерсонн
23′
23
Кристиан Кассерес
10
Янн Гбоо
2
Расмус Николайсен
30′
35
Сени Коумбасса
77′
12
Уоррен Каманзи
15
Арон Деннум
77′
7
Хулиан Виньоло
45
Алексис Восса
63′
77
Марио Сауэр
87′
22
Рафик Мессали
63′
11
Сантьяго Идальго
Ланс
40
Робин Риссер
90+2′
37
Пьерр-Исмаэль Ганю
20
Маланг Сарр
6
Самсон Байду
14
Маттье Юдоль
28
Адриен Томассон
22
Весли Саид
23
Сауд Абдулхамид
90′
35
Антони Бермон
11
Одсонн Эдуар
38′
38
Райан Фофана
5
Андрия Булатович
88′
90′
7
Флориан Сотока
10
Флориан Товен
50′
74′
29
Морган Гилавоги
Статистика
Тулуза
Ланс
Желтые карточки
2
3
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
8
16
Удары в створ
2
7
Угловые
2
8
Фолы
16
16
Судейская бригада
Главный судья
Матье Вернис
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти