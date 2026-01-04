Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
14:30
Лацио
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
3.70
X
3.06
П2
2.37
Футбол. Англия
15:30
Лидс
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.67
X
3.44
П2
2.71
Футбол. Испания
16:00
Севилья
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
1.79
X
3.84
П2
4.80
Футбол. Италия
17:00
Фиорентина
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.76
П2
5.03
Футбол. Франция
17:00
Марсель
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.23
X
7.08
П2
12.75
Футбол. Англия
18:00
Эвертон
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
2.49
X
3.23
П2
3.09
Футбол. Англия
18:00
Фулхэм
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
4.10
X
3.81
П2
1.89
Футбол. Англия
18:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.11
П2
5.23
Футбол. Англия
18:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.59
П2
4.50
Футбол. Испания
18:15
Реал
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.20
П2
6.60
Футбол. Франция
19:15
Брест
:
Осер
Все коэффициенты
П1
1.94
X
3.58
П2
4.35
Футбол. Франция
19:15
Гавр
:
Анже
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.34
П2
3.70
Футбол. Франция
19:15
Лорьян
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Италия
20:00
Верона
:
Торино
Все коэффициенты
П1
2.74
X
3.05
П2
3.00
Футбол. Англия
20:30
Манчестер Сити
:
Челси
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.59
П2
5.00
Футбол. Испания
20:30
Алавес
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.18
П2
5.20
Футбол. Испания
20:30
Мальорка
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.23
П2
3.51
Футбол. Италия
22:45
Интер
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.95
П2
7.60
Футбол. Франция
22:45
ПСЖ
:
Париж
Все коэффициенты
П1
1.20
X
9.50
П2
19.00
Футбол. Испания
23:00
Реал Сосьедад
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
3.95
X
3.58
П2
2.03
Футбол. Франция
завершен
Лилль
0
:
Ренн
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
0
:
Барселона
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
1
:
Рома
0
П1
X
П2

«Барселона» обыграла «Эспаньол» и продлила победную серию в Ла Лиге

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. «Барселона» переиграла «Эспаньол» в матче 18-го тура чемпионата Испании по футболу.

Источник: Reuters

Барселонское дерби прошло на домашней арене «Эспаньола» и завершилось со счетом 2:0. Отличились Дани Ольмо (86-я минута) и Роберт Левандовский (90).

«Сине-гранатовые» продлили победную серию в чемпионате Испании до девяти матчей. «Барселона» (49 очков) продолжает лидировать в турнирной таблице Ла Лиги. «Эспаньол» (33) располагается на пятой строчке.

Результаты других матчей:

«Сельта» — «Валенсия» — 4:1;

«Осасуна» — «Атлетик» — 1:1;

«Эльче» — «Вильярреал» — 1:3.

Эспаньол
0:2
Первый тайм: 0:0
Барселона
Футбол, Испания, 18-й тур
3.01.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Stage Front Stadium
Главные тренеры
Маноло Гонсалес
Ханс-Дитер Флик
Голы
Барселона
Дани Ольмо
(Фермин Лопес)
86′
Роберт Левандовски
(Фермин Лопес)
90′
Составы команд
Эспаньол
13
Марко Дмитрович
23
Омар Эль Хилали
22
Карлос Ромеро
5
Фернандо Калеро
6
Леандро Кабрера
10
Поль Лосано
77′
4
Урко Гонсалес де Сарате
24
Тайрис Долан
82′
14
Рамон Терратс
11
Пере Милья
82′
7
Хави Пуадо
9
Роберто Фернандес
75′
19
Кике Гарсия
8
Эдуардо Экспосито
60′
17
Жофре Каррерас
Барселона
13
Хоан Гарсия
23
Жюль Кунде
3
Алехандро Бальде
10
Ламин Ямаль
5
Пау Кубарси
24
Эрик Гарсия
21
Френки де Йонг
14
Маркус Рэшфорд
46′
16
Фермин Лопес
11
Рафинья
64′
8
Педри
7
Ферран Торрес
64′
20
Дани Ольмо
18
Херард Мартин
64′
9
Роберт Левандовски
Статистика
Эспаньол
Барселона
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
14
15
Удары в створ
7
6
Угловые
5
7
Фолы
10
14
Офсайды
4
2
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гарсия Вердура
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти