«Барселона» обыграла «Эспаньол» и продлила победную серию в Ла Лиге

Барселонское дерби прошло на домашней арене «Эспаньола» и завершилось со счетом 2:0. Отличились Дани Ольмо (86-я минута) и Роберт Левандовский (90).
«Сине-гранатовые» продлили победную серию в чемпионате Испании до девяти матчей. «Барселона» (49 очков) продолжает лидировать в турнирной таблице Ла Лиги. «Эспаньол» (33) располагается на пятой строчке.
Результаты других матчей:
«Сельта» — «Валенсия» — 4:1;
«Осасуна» — «Атлетик» — 1:1;
«Эльче» — «Вильярреал» — 1:3.
Футбол, Испания, 18-й тур
3.01.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Stage Front Stadium
Главные тренеры
Маноло Гонсалес
Ханс-Дитер Флик
Голы
Барселона
Дани Ольмо
(Фермин Лопес)
86′
Роберт Левандовски
(Фермин Лопес)
90′
Составы команд
Эспаньол
13
Марко Дмитрович
23
Омар Эль Хилали
22
Карлос Ромеро
5
Фернандо Калеро
6
Леандро Кабрера
10
Поль Лосано
77′
4
Урко Гонсалес де Сарате
24
Тайрис Долан
82′
14
Рамон Терратс
11
Пере Милья
82′
7
Хави Пуадо
9
Роберто Фернандес
75′
19
Кике Гарсия
8
Эдуардо Экспосито
60′
17
Жофре Каррерас
Барселона
13
Хоан Гарсия
23
Жюль Кунде
3
Алехандро Бальде
10
Ламин Ямаль
5
Пау Кубарси
24
Эрик Гарсия
21
Френки де Йонг
14
Маркус Рэшфорд
46′
16
Фермин Лопес
11
Рафинья
64′
8
Педри
7
Ферран Торрес
64′
20
Дани Ольмо
18
Херард Мартин
64′
9
Роберт Левандовски
Статистика
Эспаньол
Барселона
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
14
15
Удары в створ
7
6
Угловые
5
7
Фолы
10
14
Офсайды
4
2
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гарсия Вердура
(Испания)
