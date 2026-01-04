«Лацио» проиграл «Наполи» в матче с тремя красными карточками

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. «Лацио» проиграл «Наполи» в матче 18-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Риме, завершилась победой гостей со счетом 2:0. Голы забили Леонардо Спинаццола (13-я минута) и Амир Ррахмани (32).
Арбитр в этом матче показал три красные карточки, удалив с поля футболистов «Лацио» Тиджани Нослина (81) и Адама Марушича (88), а также игрока «Наполи» Паскуале Маццокки (88).
«Наполи» набрал 37 очков и занимает второе место в турнирной таблице Серии А, отставая от лидирующего «Милана» на один балл. «Лацио» (24 очка) располагается на девятой позиции.
Футбол, Италия, 18-й тур
4.01.2026, 14:30 (МСК UTC+3)
Олимпийский
Главные тренеры
Маурицио Сарри
Антонио Конте
Голы
Наполи
Леонардо Спинаццола
(Маттео Политано)
13′
Амир Ррахмани
(Маттео Политано)
32′
Составы команд
Лацио
94
Иван Проведель
77
Адам Марушич
88′
8
Маттео Гендузи
26
Тома Башич
14
Тиджани Нослин
69′
81′
34
Марио Хила
13
Алессио Романьоли
82′
3
Лука Пеллегрини
62′
29
Мануэль Лаццари
32
Данило Катальди
64′
71′
21
Реда Белаян
22
Маттео Канчельери
71′
18
Густав Исаксен
10
Маттиа Дзакканьи
43′
87′
9
Родригес Педро
Наполи
32
Ваня Милинкович-Савич
22
Джованни Ди Лоренцо
5
Жуан Жезус
21
Маттео Политано
8
Скотт Мактоминай
68
Станислав Лоботка
13
Амир Ррахмани
69′
79′
3
Мигель Гутьеррес
37
Леонардо Спинаццола
79′
4
Алессандро Буонджорно
19
Расмус Хейлунн
86′
69
Джузеппе Амброзино
7
Давид Нерес
69′
30
Паскуале Маццокки
88′
20
Эльиф Эльмас
86′
70
Ноа Ланг
Статистика
Лацио
Наполи
Желтые карточки
5
1
Красные карточки
1
1
Удары (всего)
5
14
Удары в створ
0
3
Угловые
2
6
Фолы
10
13
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Давиде Масса
(Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти