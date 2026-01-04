Ричмонд
«Реал» разгромил «Бетис» в матче Ла Лиги благодаря хет-трику Гарсии

«Реал» разгромил «Бетис» в матче Ла Лиги, 21-летний Гарсия оформил хет-трик.

Источник: Reuters

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Мадридский «Реал» дома обыграл «Бетис» в матче 18-го тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча прошла в Мадриде и завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. Хет-трик оформил Гонсало Гарсия (20, 50, 82-я минуты), по мячу забили Рауль Асенсио (56) и Фран Гарсия (90+3). За «Бетис» отличился Кучо Эрнандес (66).

21-летний Гарсия, вышедший в стартовом составе в отсутствие травмированного Килиана Мбаппе, забил свои первые мячи в Ла Лиге. Он стал вторым футболистом «Реала» в XXI веке, который в своей первой игре с забитыми мячами в чемпионате Испании оформил хет-трик. В 2006 году это удалось нидерландцу Руду ван Нистелрою.

«Реал» (45 очков) занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. «Бетис» (28) располагается на шестой строчке.

В другом матче «Севилья» дома проиграла «Леванте» со счетом 0:3.

Реал
5:1
Первый тайм: 1:0
Бетис
Футбол, Испания, 18-й тур
4.01.2026, 18:15 (МСК UTC+3)
Сантьяго Бернабеу
Главные тренеры
Хаби Алонсо
Мануэль Пеллегрини
Голы
Реал
Гонсало Гарсия
(Родригу)
20′
Гонсало Гарсия
(Федерико Вальверде)
50′
Рауль Асенсио
(Родригу)
56′
Гонсало Гарсия
(Арда Гюлер)
82′
Франсиско Гарсия
(Федерико Вальверде)
90+3′
Бетис
Хуан Камило Эрнандес
(Айтор Руибаль)
66′
Составы команд
Реал
1
Тибо Куртуа
8
Федерико Вальверде
18
Альваро Каррерас
5
Джуд Беллингем
17
Рауль Асенсио
6
Эдуардо Камавинга
11
Родригу
77′
15
Арда Гюлер
22
Антонио Рюдигер
89′
20
Франсиско Гарсия
14
Орельен Тшуамени
81′
19
Дани Себальос
16
Гонсало Гарсия
89′
23
Ферлан Менди
7
Винисиус Жуниор
53′
77′
30
Франко Мастантуоно
Бетис
1
Альваро Вальес
12
Рикардо Родригес
8
Пабло Форнальс
19
Хуан Камило Эрнандес
5
Марк Бартра
4
Бернарду де Соуза Натан
40
Анхель Ортис
19′
46′
2
Эктор Бельерин
7
Матеус дос Сантос Антони
88′
52
Пабло Гарсия
24
Айтор Руибаль
67′
6
Серхи Альтимира
18
Нелсон Деосса
46′
20
Джовани Ло Сельсо
21
Марк Рока
67′
17
Родриго Рикельме
Статистика
Реал
Бетис
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
19
13
Удары в створ
9
5
Угловые
5
8
Фолы
10
12
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти