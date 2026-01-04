«Реал» разгромил «Бетис» в матче Ла Лиги благодаря хет-трику Гарсии

21-летний Гарсия, вышедший в стартовом составе в отсутствие травмированного Килиана Мбаппе, забил свои первые мячи в Ла Лиге. Он стал вторым футболистом «Реала» в XXI веке, который в своей первой игре с забитыми мячами в чемпионате Испании оформил хет-трик. В 2006 году это удалось нидерландцу Руду ван Нистелрою.