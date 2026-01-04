«Реал» разгромил «Бетис» в матче Ла Лиги благодаря хет-трику Гарсии

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Мадридский «Реал» дома обыграл «Бетис» в матче 18-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча прошла в Мадриде и завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. Хет-трик оформил Гонсало Гарсия (20, 50, 82-я минуты), по мячу забили Рауль Асенсио (56) и Фран Гарсия (90+3). За «Бетис» отличился Кучо Эрнандес (66).
21-летний Гарсия, вышедший в стартовом составе в отсутствие травмированного Килиана Мбаппе, забил свои первые мячи в Ла Лиге. Он стал вторым футболистом «Реала» в XXI веке, который в своей первой игре с забитыми мячами в чемпионате Испании оформил хет-трик. В 2006 году это удалось нидерландцу Руду ван Нистелрою.
«Реал» (45 очков) занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. «Бетис» (28) располагается на шестой строчке.
В другом матче «Севилья» дома проиграла «Леванте» со счетом 0:3.
Хаби Алонсо
Мануэль Пеллегрини
Гонсало Гарсия
(Родригу)
20′
Гонсало Гарсия
(Федерико Вальверде)
50′
Рауль Асенсио
(Родригу)
56′
Гонсало Гарсия
(Арда Гюлер)
82′
Франсиско Гарсия
(Федерико Вальверде)
90+3′
Хуан Камило Эрнандес
(Айтор Руибаль)
66′
1
Тибо Куртуа
8
Федерико Вальверде
18
Альваро Каррерас
5
Джуд Беллингем
17
Рауль Асенсио
6
Эдуардо Камавинга
11
Родригу
77′
15
Арда Гюлер
22
Антонио Рюдигер
89′
20
Франсиско Гарсия
14
Орельен Тшуамени
81′
19
Дани Себальос
16
Гонсало Гарсия
89′
23
Ферлан Менди
7
Винисиус Жуниор
53′
77′
30
Франко Мастантуоно
1
Альваро Вальес
12
Рикардо Родригес
8
Пабло Форнальс
19
Хуан Камило Эрнандес
5
Марк Бартра
4
Бернарду де Соуза Натан
40
Анхель Ортис
19′
46′
2
Эктор Бельерин
7
Матеус дос Сантос Антони
88′
52
Пабло Гарсия
24
Айтор Руибаль
67′
6
Серхи Альтимира
18
Нелсон Деосса
46′
20
Джовани Ло Сельсо
21
Марк Рока
67′
17
Родриго Рикельме
Главный судья
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти