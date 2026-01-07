«Сити» покупает третьего бомбардира АПЛ за 75 миллионов евро. Продажа Семеньо — самая дорогая в истории «Борнмута»

В распоряжении Пепа есть яркий и сбалансированный набор в атаке: Эрлинг Холанн, Фил Фоден, Жереми Доку, Райан Шерки, Савиньо, Омар Мармуш. Но мало тех, кто готов давать большой объем беговой работы и угрожать рывками за спину. Антуан как раз восполнит этот пробел. Обновленная сборка «Сити» Гвардиолы не стесняется сваливаться на длинные передачи, так что атлетичный Семеньо будет очень полезен в таких случаях. Ганец умеет протащить мяч дриблингом, прекрасно работает обеими ногами и обладает отличным ударом.