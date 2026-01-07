Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Болонья
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
3.01
X
3.33
П2
2.49
Футбол. Италия
20:30
Наполи
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.35
X
4.92
П2
11.00
Футбол. Англия
22:30
Борнмут
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.65
П2
3.27
Футбол. Англия
22:30
Брентфорд
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.57
П2
4.66
Футбол. Англия
22:30
Кристал Пэлас
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.39
П2
2.42
Футбол. Англия
22:30
Эвертон
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.62
П2
4.72
Футбол. Англия
22:30
Фулхэм
:
Челси
Все коэффициенты
П1
3.68
X
3.76
П2
2.01
Футбол. Англия
22:30
Манчестер Сити
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.06
П2
6.14
Футбол. Италия
22:45
Лацио
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
2.57
X
3.03
П2
3.16
Футбол. Италия
22:45
Парма
:
Интер
Все коэффициенты
П1
9.50
X
5.63
П2
1.33
Футбол. Италия
22:45
Торино
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.05
П2
3.61
Футбол. Англия
23:15
Бернли
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
5.14
X
3.97
П2
1.70
Футбол. Англия
23:15
Ньюкасл Юнайтед
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.06
П2
5.30

«Сити» покупает третьего бомбардира АПЛ за 75 миллионов евро. Продажа Семеньо — самая дорогая в истории «Борнмута»

Он очень хотел поработать с Пепом Гвардиолой.

Источник: Reuters

«Манчестер Сити» договорился о переходе Антуана Семеньо из «Борнмута». Ганский вингер пройдет медобследование 8 января, после чего подпишет долгосрочный контракт с новым клубом.

26-летний игрок — один из лучших бомбардиров чемпионата и главный лот на трансферном рынке АПЛ. За него шла ожесточенная схватка между местными грандами, но ключевую роль в переходе Семеньо в «Сити» сыграл главный тренер Хосеп Гвардиола.

Что известно о трансфере

Антуан проводит выдающийся сезон в «Борнмуте»: является одной из центральных фигур в системе Андони Ираолы, регулярно забивает и отдает голевые передачи — 9+3 по системе «гол плюс пас» в 19 матчах лиги.

В январе 2026 года активировался пункт в контракте, по которому любой клуб сможет выкупить ганца за 75 миллионов евро. За Семеньо сразу же началась гонка: «Ливерпуль» был среди претендентов, также в борьбу включились «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Тоттенхэм». Однако гонку выиграли «горожане».

По данным Фабрицио Романо, в ближайшие дни трансфер будет официально завершен. Стороны уже обменялись документами по сделке и готовятся к медосмотру футболиста. В «Сити» Антуан будет получать 174 тысячи евро в неделю.

Зачем Семеньо Гвардиоле?

После появления слухов вокруг ганца и «Сити» возникли вопросы: куда его ставить? Место точно найдется.

В распоряжении Пепа есть яркий и сбалансированный набор в атаке: Эрлинг Холанн, Фил Фоден, Жереми Доку, Райан Шерки, Савиньо, Омар Мармуш. Но мало тех, кто готов давать большой объем беговой работы и угрожать рывками за спину. Антуан как раз восполнит этот пробел. Обновленная сборка «Сити» Гвардиолы не стесняется сваливаться на длинные передачи, так что атлетичный Семеньо будет очень полезен в таких случаях. Ганец умеет протащить мяч дриблингом, прекрасно работает обеими ногами и обладает отличным ударом.

Антуан год не играл в футбол

Сейчас Семеньо — один из самых заметных футболистов АПЛ, а десять лет назад его не хотели видеть ни в одной академии Лондона: после просмотров от африканца отказывались «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Миллуолл». Сильнее всех по Антуану ударил отказ «Кристал Пэлас». Его позвали, но потом в итоге сказали «нет».

«Мне было особенно больно, потому что клуб просмотр продлевал. Казалось, меня наконец позовут в академию, но не позвали», — рассказывал футболист Sky Sports.

После неудачи с «Пэлас» Семеньо оставил футбол на год. По его собственным признаниям, ему хотелось отдохнуть от негатива. Перерыв Антуан посвятил учебе. На этом настаивал его отец Ларри. Семеньо-старший сам был футболистом — правда, не самым успешным: вырос в Гане, ездил на просмотры, профессиональных контрактов не получил и заканчивал в любительских лигах. Именно отец научил сына играть обеими ногами.

«Папа просто заставлял бить все подряд — банки, клочки бумаги — и левой, и правой», — вспоминал вингер.

Спустя год Антуан вновь съездил на просмотр. В Беркшире его приметил бывший тренер «Лидса» Дэвид Хокадей, пригласив в специальную программу. Благодаря ему он получил первый футбольный контракт.

«Помню, мы проводили летний турнир с молодежками футбольных клубов. Я забивал в каждом матче, чем привлек и “Бирмингем”, и “Бристол Сити”, и другие команды. Даже “Пэлас” вернулся», — отмечал Семеньо.

Антуан в итоге выбрал «Бристол» и успешно прошел двухнедельный просмотр. Позднее была аренда в «Бат Сити» и «Ньюпорт», после — в «Сандерленд». В итоге Семеньо окончательно попал в основу «Бристола», а расцвел под руководством Найджела Пирсона.

В первой половине сезона-2022/23 вингер забил восемь мячей и отдал 12 ассистов. Успех подарил Семеньо место в сборной Ганы на чемпионате мира в Катаре и трансфер в «Борнмут».

Теперь новая возможность показать себя будет в «Манчестер Сити» у одного из лучших тренеров мира.

Роман Кольцов