«Сити» покупает третьего бомбардира АПЛ за 75 миллионов евро. Продажа Семеньо — самая дорогая в истории «Борнмута»

«Манчестер Сити» договорился о переходе Антуана Семеньо из «Борнмута». Ганский вингер пройдет медобследование 8 января, после чего подпишет долгосрочный контракт с новым клубом.
26-летний игрок — один из лучших бомбардиров чемпионата и главный лот на трансферном рынке АПЛ. За него шла ожесточенная схватка между местными грандами, но ключевую роль в переходе Семеньо в «Сити» сыграл главный тренер Хосеп Гвардиола.
Что известно о трансфере
Антуан проводит выдающийся сезон в «Борнмуте»: является одной из центральных фигур в системе Андони Ираолы, регулярно забивает и отдает голевые передачи — 9+3 по системе «гол плюс пас» в 19 матчах лиги.
В январе 2026 года активировался пункт в контракте, по которому любой клуб сможет выкупить ганца за 75 миллионов евро. За Семеньо сразу же началась гонка: «Ливерпуль» был среди претендентов, также в борьбу включились «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Тоттенхэм». Однако гонку выиграли «горожане».
По данным Фабрицио Романо, в ближайшие дни трансфер будет официально завершен. Стороны уже обменялись документами по сделке и готовятся к медосмотру футболиста. В «Сити» Антуан будет получать 174 тысячи евро в неделю.
Зачем Семеньо Гвардиоле?
После появления слухов вокруг ганца и «Сити» возникли вопросы: куда его ставить? Место точно найдется.
В распоряжении Пепа есть яркий и сбалансированный набор в атаке: Эрлинг Холанн, Фил Фоден, Жереми Доку, Райан Шерки, Савиньо, Омар Мармуш. Но мало тех, кто готов давать большой объем беговой работы и угрожать рывками за спину. Антуан как раз восполнит этот пробел. Обновленная сборка «Сити» Гвардиолы не стесняется сваливаться на длинные передачи, так что атлетичный Семеньо будет очень полезен в таких случаях. Ганец умеет протащить мяч дриблингом, прекрасно работает обеими ногами и обладает отличным ударом.
Антуан год не играл в футбол
Сейчас Семеньо — один из самых заметных футболистов АПЛ, а десять лет назад его не хотели видеть ни в одной академии Лондона: после просмотров от африканца отказывались «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Миллуолл». Сильнее всех по Антуану ударил отказ «Кристал Пэлас». Его позвали, но потом в итоге сказали «нет».
«Мне было особенно больно, потому что клуб просмотр продлевал. Казалось, меня наконец позовут в академию, но не позвали», — рассказывал футболист Sky Sports.
После неудачи с «Пэлас» Семеньо оставил футбол на год. По его собственным признаниям, ему хотелось отдохнуть от негатива. Перерыв Антуан посвятил учебе. На этом настаивал его отец Ларри. Семеньо-старший сам был футболистом — правда, не самым успешным: вырос в Гане, ездил на просмотры, профессиональных контрактов не получил и заканчивал в любительских лигах. Именно отец научил сына играть обеими ногами.
«Папа просто заставлял бить все подряд — банки, клочки бумаги — и левой, и правой», — вспоминал вингер.
Спустя год Антуан вновь съездил на просмотр. В Беркшире его приметил бывший тренер «Лидса» Дэвид Хокадей, пригласив в специальную программу. Благодаря ему он получил первый футбольный контракт.
«Помню, мы проводили летний турнир с молодежками футбольных клубов. Я забивал в каждом матче, чем привлек и “Бирмингем”, и “Бристол Сити”, и другие команды. Даже “Пэлас” вернулся», — отмечал Семеньо.
Антуан в итоге выбрал «Бристол» и успешно прошел двухнедельный просмотр. Позднее была аренда в «Бат Сити» и «Ньюпорт», после — в «Сандерленд». В итоге Семеньо окончательно попал в основу «Бристола», а расцвел под руководством Найджела Пирсона.
В первой половине сезона-2022/23 вингер забил восемь мячей и отдал 12 ассистов. Успех подарил Семеньо место в сборной Ганы на чемпионате мира в Катаре и трансфер в «Борнмут».
Теперь новая возможность показать себя будет в «Манчестер Сити» у одного из лучших тренеров мира.
Роман Кольцов