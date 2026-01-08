Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
завершен
Бернли
2
:
Манчестер Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
4
:
Лидс
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
2
:
Фиорентина
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
0
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
1
:
Удинезе
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
3
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
3
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
0
:
Астон Вилла
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Вулверхэмптон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
2
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
1
:
Брайтон
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Аталанта
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Верона
2
П1
X
П2

«Наполи» в концовке ушел от поражения в матче с «Вероной»

«Наполи» вырвал ничью в домашнем матче с «Вероной» (2:2) в 19-м туре чемпионата Италии.

Источник: Getty Images

После первого тайма гости вели со счетом 2:0. По голу в ворота действующих чемпионов страны забили Мартин Фресе (16-я минута) и Гифт Орбан (27), реализовавший пенальти. Неаполитанцам удалось отыграться благодаря голам Скотта Мактоминея (54) и Джованни Ди Лоренцо (82). Мяч форварда «Наполи» Расмуса Хейлунна при счете 1:2 не был засчитан из-за игры рукой.

«Наполи» набрал 38 очков и остался на 3-м месте в турнирной таблице Серии А. «Верона» с 13 баллами в активе находится в зоне вылета на 18-й позиции.

Наполи
2:2
Первый тайм: 0:2
Верона
Футбол, Италия, 19-й тур
7.01.2026, 20:30 (МСК UTC+3)
Диего Армандо Марадона
Главные тренеры
Антонио Конте
Паоло Дзанетти
Голы
Наполи
Скотт Мактоминай
(Ноа Ланг)
54′
Джованни Ди Лоренцо
(Лука Мариануччи)
82′
Верона
Мартин Фресе
(Шейх Ньясс)
16′
Гифт Орбан
27′
Составы команд
Наполи
32
Ваня Милинкович-Савич
22
Джованни Ди Лоренцо
4
Алессандро Буонджорно
13
Амир Ррахмани
21
Маттео Политано
19
Расмус Хейлунн
68
Станислав Лоботка
8
Скотт Мактоминай
3
Мигель Гутьеррес
55′
37
Леонардо Спинаццола
20
Эльиф Эльмас
62′
35
Лука Мариануччи
70
Ноа Ланг
76′
27
Лоренцо Лукка
Верона
1
Лоренцо Монтипо
5
Унаи Нуньес
6
Николас Валентини
37
Армель Белла-Котчап
75′
3
Мартин Фресе
63
Роберто Гальярдини
24
Антуан Бернед
12
Домагой Брадарич
52′
78′
15
Виктор Нельссон
36
Шейх Ньясс
87′
8
Суат Сердар
9
Амин Сарр
64′
17
Джоване
16
Гифт Орбан
28′
87′
25
Даниэль Москера
Статистика
Наполи
Верона
Желтые карточки
0
3
Удары (всего)
15
11
Удары в створ
4
4
Угловые
6
1
Фолы
7
15
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Маттео Маркетти
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти