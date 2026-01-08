«Наполи» в концовке ушел от поражения в матче с «Вероной»

После первого тайма гости вели со счетом 2:0. По голу в ворота действующих чемпионов страны забили Мартин Фресе (16-я минута) и Гифт Орбан (27), реализовавший пенальти. Неаполитанцам удалось отыграться благодаря голам Скотта Мактоминея (54) и Джованни Ди Лоренцо (82). Мяч форварда «Наполи» Расмуса Хейлунна при счете 1:2 не был засчитан из-за игры рукой.
«Наполи» набрал 38 очков и остался на 3-м месте в турнирной таблице Серии А. «Верона» с 13 баллами в активе находится в зоне вылета на 18-й позиции.
Футбол, Италия, 19-й тур
7.01.2026, 20:30 (МСК UTC+3)
Диего Армандо Марадона
Главные тренеры
Антонио Конте
Паоло Дзанетти
Голы
Наполи
Скотт Мактоминай
(Ноа Ланг)
54′
Джованни Ди Лоренцо
(Лука Мариануччи)
82′
Верона
Мартин Фресе
(Шейх Ньясс)
16′
Гифт Орбан
27′
Составы команд
Наполи
32
Ваня Милинкович-Савич
22
Джованни Ди Лоренцо
4
Алессандро Буонджорно
13
Амир Ррахмани
21
Маттео Политано
19
Расмус Хейлунн
68
Станислав Лоботка
8
Скотт Мактоминай
3
Мигель Гутьеррес
55′
37
Леонардо Спинаццола
20
Эльиф Эльмас
62′
35
Лука Мариануччи
70
Ноа Ланг
76′
27
Лоренцо Лукка
Верона
1
Лоренцо Монтипо
5
Унаи Нуньес
6
Николас Валентини
37
Армель Белла-Котчап
75′
3
Мартин Фресе
63
Роберто Гальярдини
24
Антуан Бернед
12
Домагой Брадарич
52′
78′
15
Виктор Нельссон
36
Шейх Ньясс
87′
8
Суат Сердар
9
Амин Сарр
64′
17
Джоване
16
Гифт Орбан
28′
87′
25
Даниэль Москера
Статистика
Наполи
Верона
Желтые карточки
0
3
Удары (всего)
15
11
Удары в створ
4
4
Угловые
6
1
Фолы
7
15
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Маттео Маркетти
(Италия)
