«Наполи» в концовке ушел от поражения в матче с «Вероной»

После первого тайма гости вели со счетом 2:0. По голу в ворота действующих чемпионов страны забили Мартин Фресе (16-я минута) и Гифт Орбан (27), реализовавший пенальти. Неаполитанцам удалось отыграться благодаря голам Скотта Мактоминея (54) и Джованни Ди Лоренцо (82). Мяч форварда «Наполи» Расмуса Хейлунна при счете 1:2 не был засчитан из-за игры рукой.