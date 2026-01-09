«Манчестер Сити» купил одного из лучших бомбардиров АПЛ за €72 млн

26-летний футболист подписал контракт до лета 2031 года.
По данным Transfermarkt, «Манчестер Сити» заплатил «Борнмуту» за Семеньо €72 млн.
«Манчестер Сити» за последние 12 месяцев потратил уже £425,9 млн (€490 млн) на трансферы 14 футболистов, отмечает Sky Sports.
Семеньо играл за «Борнмут» с 2023 года, на его счету 110 матчей, 32 гола и 13 результативных передач. В нынешнем сезоне АПЛ форвард с 10 голами занимает третье место в списке лучших бомбардиров.
В сборной Ганы Семеньо провел 32 матча и забил три гола.
«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 43 очка в 21 матче. Лидирует «Арсенал» (49).