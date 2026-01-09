Обладатель «Золотого мяча» Дембеле отклонил предложение ПСЖ продлить контракт

Дембеле 28 лет, он выступает за ПСЖ с 2023 года. Ранее форвард выигрывал с клубом чемпионат и Кубок Франции в 2024 году, в 2025 году вместе с командой победил в Суперкубке УЕФА, в 2026 году завоевал суперкубок страны. По ходу карьеры футболист играл за французский «Ренн», германскую «Боруссию» из Дортмунда и испанскую «Барселону», с которой трижды стал чемпионом Испании и дважды — обладателем кубка страны. Вместе со сборной Франции Дембеле стал победителем чемпионата мира 2018 года, прошедшего в России, и серебряным призером турнира 2022 года в Катаре. Также с национальной командой он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2024 года и Лиги наций 2025 года.