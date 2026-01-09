Ричмонд
Обладатель «Золотого мяча» Дембеле отклонил предложение ПСЖ продлить контракт

Как сообщил портал Foot Mercato, клуб предложил нападающему соглашение с годовой зарплатой €30 млн, но сторона футболиста требует увеличить сумму вдвое.

Источник: Aurelien Meunier - PSG/PSG via Getty Images

ПАРИЖ, 9 января. /ТАСС/. Обладатель «Золотого мяча» нападающий Усман Дембеле отклонил предложение руководства французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» продлить контракт. Об этом сообщил портал Foot Mercato.

По информации источника, клуб предложил Дембеле продлить контракт, согласно которому он будет получать €30 млн в год, однако сторона футболиста требует увеличить сумму вдвое. Действующее соглашение футболиста с парижской командой рассчитано до конца сезона-2027/28.

В прошлом сезоне Дембеле вместе с ПСЖ стал чемпионом и обладателем Кубка Франции, а также выиграл Лигу чемпионов и был признан лучшим игроком сезона в турнире. Нападающий с 25 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции. Всего в прошлом сезоне Дембеле провел за ПСЖ 53 матча, забил 35 мячей и отдал 16 голевых передач. В сентябре он стал обладателем «Золотого мяча» — приза лучшему футболисту мира сезона-2024/25 по версии французского журнала France Football. В декабре Дембеле был признан лучшим игроком 2025 года по версии Международной федерации футбола.

Дембеле 28 лет, он выступает за ПСЖ с 2023 года. Ранее форвард выигрывал с клубом чемпионат и Кубок Франции в 2024 году, в 2025 году вместе с командой победил в Суперкубке УЕФА, в 2026 году завоевал суперкубок страны. По ходу карьеры футболист играл за французский «Ренн», германскую «Боруссию» из Дортмунда и испанскую «Барселону», с которой трижды стал чемпионом Испании и дважды — обладателем кубка страны. Вместе со сборной Франции Дембеле стал победителем чемпионата мира 2018 года, прошедшего в России, и серебряным призером турнира 2022 года в Катаре. Также с национальной командой он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2024 года и Лиги наций 2025 года.