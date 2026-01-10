Ричмонд
«Айнтрахт» и дортмундская «Боруссия» сыграли вничью в матче Бундеслиги

«Айнтрахт» и дортмундская «Боруссия» сыграли вничью в матче чемпионата Германии.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Франкфуртский «Айнтрахт» и дортмундская «Боруссия» сыграли вничью в матче 16-го тура чемпионата Германии по футболу.

Встреча во Франкфурте-на-Майне завершилась со счетом 3:3. В составе «Айнтрахта» голы забили Джан Узун (22-я минута, с пенальти), Юнес Эбнуталиб (71) и Махмуд Дауд (90+2). У «Боруссии» отличились Максимилиан Байер (10), Феликс Нмеча (68) и Карни Чуквуэмека (90+6).

«Боруссия» (33 очка) занимает второе место в таблице Бундеслиги, отставая от «Баварии», не сыгравшей свой матч в рамках тура, на 8 очков. «Айнтрахт» (26) идет седьмым.

В следующем туре «Боруссия» примет бременский «Вердер» 13 января. «Айнтрахт» в этот же день встретится со «Штутгартом» в гостях.

Айнтрахт Ф
3:3
Первый тайм: 1:1
Боруссия Д
Футбол, Германия, 16-й тур
9.01.2026, 22:30 (МСК UTC+3)
Дойче Банк Парк
Главные тренеры
Дино Топпмеллер
Нико Ковач
Голы
Айнтрахт Ф
Джан Узун
22′
Юнес Эбнуталиб
(Арно Калимуэндо)
71′
Махмуд Дауд
90+2′
Боруссия Д
Максимилиан Байер
(Юлиан Рюэрсон)
10′
Феликс Нмеча
68′
Карни Чуквуэмека
90+5′
Составы команд
Айнтрахт Ф
40
Кауан Сантос
13
Расмус Кристенсен
4
Робин Кох
21
Натаниэль Браун
67′
11
Юнес Эбнуталиб
16
Хуго Ларссон
20
Рицу Доан
3
Артур Теат
43′
83′
34
Ннамди Коллинз
7
Ансгар Кнауфф
77′
18
Махмуд Дауд
6
Оскар Хейлунн
77′
27
Марио Гетце
42
Джан Узун
63′
25
Арно Калимуэндо
82′
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
4
Нико Шлоттербек
3
Вальдемар Антон
29′
26
Юлиан Рюэрсон
24
Даниэль Свенссон
20
Марсель Забитцер
8
Феликс Нмеча
25
Никлас Зюле
41′
76′
23
Эмре Джан
87′
9
Серу Гирасси
66′
21
Фабиу Силва
14
Максимилиан Байер
75′
27
Карим Адейеми
10
Юлиан Брандт
87′
17
Карни Чуквуэмека
Статистика
Айнтрахт Ф
Боруссия Д
Желтые карточки
3
3
Удары (всего)
12
16
Удары в створ
6
6
Угловые
2
5
Фолы
14
6
Офсайды
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Даниэль Шлагер
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти