«Айнтрахт» и дортмундская «Боруссия» сыграли вничью в матче Бундеслиги

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Франкфуртский «Айнтрахт» и дортмундская «Боруссия» сыграли вничью в матче 16-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча во Франкфурте-на-Майне завершилась со счетом 3:3. В составе «Айнтрахта» голы забили Джан Узун (22-я минута, с пенальти), Юнес Эбнуталиб (71) и Махмуд Дауд (90+2). У «Боруссии» отличились Максимилиан Байер (10), Феликс Нмеча (68) и Карни Чуквуэмека (90+6).
«Боруссия» (33 очка) занимает второе место в таблице Бундеслиги, отставая от «Баварии», не сыгравшей свой матч в рамках тура, на 8 очков. «Айнтрахт» (26) идет седьмым.
В следующем туре «Боруссия» примет бременский «Вердер» 13 января. «Айнтрахт» в этот же день встретится со «Штутгартом» в гостях.
Дино Топпмеллер
Нико Ковач
Джан Узун
22′
Юнес Эбнуталиб
(Арно Калимуэндо)
71′
Махмуд Дауд
90+2′
Максимилиан Байер
(Юлиан Рюэрсон)
10′
Феликс Нмеча
68′
Карни Чуквуэмека
90+5′
40
Кауан Сантос
13
Расмус Кристенсен
4
Робин Кох
21
Натаниэль Браун
67′
11
Юнес Эбнуталиб
16
Хуго Ларссон
20
Рицу Доан
3
Артур Теат
43′
83′
34
Ннамди Коллинз
7
Ансгар Кнауфф
77′
18
Махмуд Дауд
6
Оскар Хейлунн
77′
27
Марио Гетце
42
Джан Узун
63′
25
Арно Калимуэндо
82′
1
Грегор Кобель
4
Нико Шлоттербек
3
Вальдемар Антон
29′
26
Юлиан Рюэрсон
24
Даниэль Свенссон
20
Марсель Забитцер
8
Феликс Нмеча
25
Никлас Зюле
41′
76′
23
Эмре Джан
87′
9
Серу Гирасси
66′
21
Фабиу Силва
14
Максимилиан Байер
75′
27
Карим Адейеми
10
Юлиан Брандт
87′
17
Карни Чуквуэмека
Главный судья
Даниэль Шлагер
(Германия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти