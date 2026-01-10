«Айнтрахт» и дортмундская «Боруссия» сыграли вничью в матче Бундеслиги

Встреча во Франкфурте-на-Майне завершилась со счетом 3:3. В составе «Айнтрахта» голы забили Джан Узун (22-я минута, с пенальти), Юнес Эбнуталиб (71) и Махмуд Дауд (90+2). У «Боруссии» отличились Максимилиан Байер (10), Феликс Нмеча (68) и Карни Чуквуэмека (90+6).