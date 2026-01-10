«Астон Вилла» выбила «Тоттенхэм» из Кубка Англии

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. «Астон Вилла» одержала победу над «Тоттенхэмом» в матче 1/32 финала Кубка Англии по футболу.
Встреча в Лондоне завершилась со счетом 2:1 в пользу «Астон Виллы». В составе победителей отличились Эмилиано Буэндия (22-я минута) и Морган Роджерс (45+3). У «Тоттенхэма» мяч забил Вильсон Одобер (54).
Соперник «Астон Виллы» в следующей стадии турнира определится по итогам жеребьевки. «Тоттенхэм» с 27 очками занимает 14-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, где «Астон Вилла» (43) располагается на третьей строчке.