«Астон Вилла» выбила «Тоттенхэм» из Кубка Англии

Встреча в Лондоне завершилась со счетом 2:1 в пользу «Астон Виллы». В составе победителей отличились Эмилиано Буэндия (22-я минута) и Морган Роджерс (45+3). У «Тоттенхэма» мяч забил Вильсон Одобер (54).