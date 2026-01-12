«Барселона» обыграла «Реал» и в 16-й раз выиграла Суперкубок Испании

Суперкубок Испании с сезона-2019/20 проводится в формате мини-турнира. Обычно в нем принимают участие чемпион и вице-чемпион страны, а также победитель и финалист национального кубка. Однако в прошлом сезоне «Барселона» выиграла оба турнира, а «Реал» стал серебряным призером обоих соревнований, поэтому в нынешнем розыгрыше Суперкубка Испании участвуют команды, занявшие в последнем национальном первенстве третье и четвертое места.