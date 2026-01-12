Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
2-й тайм
Интер
2
:
Наполи
1
Все коэффициенты
П1
1.17
X
6.70
П2
69.00
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Лацио
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
8
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
1
:
Эспаньол
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
4
:
Аугсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Милан
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
2
:
Мальорка
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Парма
2
П1
X
П2

«Барселона» обыграла «Реал» и в 16-й раз выиграла Суперкубок Испании

Встреча завершилась со счетом 3:2.

Источник: Reuters

ДОХА, 12 января. /ТАСС/. «Барселона» со счетом 3:2 победила «Реал» в финальном матче Суперкубка Испании по футболу. Турнир проходил в Саудовской Аравии.

В составе победителей забитыми мячами отметились Рафинья (36-я и 72-я минуты) и Роберт Левандовский (45+4). У проигравших отличились Винисиус (45+2) и Гонсало Гарсия (45+6). У «Барселоны» был удален Френки де Йонг (90+1). Для Винисиуса это первый гол за 19 матчей, включая национальную команду. В последний раз нападающий забивал 10 октября за сборную Бразилии в товарищеской игре против команды Южной Кореи (5:0).

Наставник «Барселоны» Ханс-Дитер Флик выиграл восьмой финал в качестве главного тренера. Немецкий специалист ни разу не проигрывал титульную встречу. В пяти из них он возглавляя германскую «Баварию», в трех — «Барселону». Флик тренирует каталонский клуб с мая 2024 года.

Суперкубок Испании с сезона-2019/20 проводится в формате мини-турнира. Обычно в нем принимают участие чемпион и вице-чемпион страны, а также победитель и финалист национального кубка. Однако в прошлом сезоне «Барселона» выиграла оба турнира, а «Реал» стал серебряным призером обоих соревнований, поэтому в нынешнем розыгрыше Суперкубка Испании участвуют команды, занявшие в последнем национальном первенстве третье и четвертое места.

В полуфинале «Барселона» разгромила «Атлетик» (5:0), «Реал» на этой стадии переиграл «Атлетико» (2:1). Каталонский и мадридский клубы в четвертый раз подряд сыграли в финале турнира. В 2023 и 2025 годах сильнее была «Барселона» (3:1, 5:2). в 2024-м — «Реал» (4:1).

Суперкубок Испании проводится с 1982 года. Рекордсменом турнира по числу побед является «Барселона» (16). «Реал» занимает второе место по этому показателю с 13 титулами.