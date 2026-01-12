Эндрик забил в дебютном матче за «Лион»

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. «Лион» нанес поражение «Лиллю» в матче 1/16 финала Кубка Франции по футболу.
Встреча прошла в Лилле и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей мячи забили Афонсу Морейра (1-я минута) и Эндрик (42). У «Лилля» отличился Натан Нгой (28).
Автор победного мяча Эндрик провел свой дебютный матч за «Лион». 19-летний бразильский нападающий был арендован в декабре у мадридского «Реала».
Соперник «Лиона» по ⅛ финала определится по итогам жеребьевки, которая состоится 13 января.
«Лион» (30 очков) занимает пятое место в турнирной таблице Лиги 1. «Лилль» (32) располагается строчкой выше.