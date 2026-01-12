Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Дженоа
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
2.12
X
3.06
П2
4.26
Футбол. Италия
22:45
Ювентус
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.42
П2
12.50
Футбол. Испания
23:00
Севилья
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.35
П2
2.74
Футбол. Италия
завершен
Интер
2
:
Наполи
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
8
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Лацио
1
П1
X
П2

Эндрик забил в дебютном матче за «Лион»

Дебютный гол Эндрика вывел «Лион» в ⅛ финала Кубка Франции по футболу.

Источник: Getty Images

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. «Лион» нанес поражение «Лиллю» в матче 1/16 финала Кубка Франции по футболу.

Встреча прошла в Лилле и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей мячи забили Афонсу Морейра (1-я минута) и Эндрик (42). У «Лилля» отличился Натан Нгой (28).

Автор победного мяча Эндрик провел свой дебютный матч за «Лион». 19-летний бразильский нападающий был арендован в декабре у мадридского «Реала».

Соперник «Лиона» по ⅛ финала определится по итогам жеребьевки, которая состоится 13 января.

«Лион» (30 очков) занимает пятое место в турнирной таблице Лиги 1. «Лилль» (32) располагается строчкой выше.