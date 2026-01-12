«МЮ» вылетел из Кубка Англии, огненная ничья «Интера» и «Наполи», Эндрик начал во Франции с победного гола

Наиграв за первый тайм на хет-трик, Пулишич не забил ни разу. И, как бы банально это не звучало, за такую расточительность пришлось заплатить. Один раз Меньян спас, однако градус остроты у ворот россонери неумолимо шел вверх, что в итоге вылилось в гол защитника Комуццо при подаче углового. Дело шло к третьей победе «Фиорентины» в последних турах, однако команда Паоло Ваноли (его удалили со скамейки перед перерывом) во втором матче подряд потеряла очки в концовке. В середине недели, выйдя вперед на 89-й минуте, «фиалки» позволили отыграться «Лацио». Сейчас же Нкунку, открывшись в штрафной под передачу Фофана, из-под Комуццо пробил так, что Де Хеа не среагировал на влетевший в ближний угол мяч. Ничья расстроила всех, так как «Милан» сделал подарок «Интеру», а флорентийцы не выбрались из зоны вылета.