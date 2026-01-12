«МЮ» вылетел из Кубка Англии, огненная ничья «Интера» и «Наполи», Эндрик начал во Франции с победного гола

Англия: хет-трик Мартинелли
Кубок Англии. 1/32 финала
Портсмут — Арсенал 1:4
«Арсенал» приучил к тому, что у него железобетонная оборона. Однако в гостях у «Портсмута» лондонцы капитулировали уже на третьей минуте. Все началось с потери на фланге, а Бишоп отличился на добивании после спасения Кепы. Впрочем, радовались болельщики хозяев недолго — до первого углового «канониров», который посеял панику в площади ворот, а с линии мяч в сетку отправил Нергор. Это первый гол датчанина в лондонском клубе после самого результативного сезона в карьере, когда он с учетом всех турниров забил шесть мячей за «Брентфорд».
А еще один корнер завершился неотразимым ударом Габриэла Мартинелли головой. То, что работает в АПЛ, было более чем эффективно против соперника, который бьется за выживание в Чемпионшипе. При этом исполнявший пенальти Мадуэке даже не попал в створ, поэтому по итогам первого тайма у команды Микеля Артеты было только минимальное преимущество. Видимо, с угловых забивать проще. Тут нет никакой шутки, ведь именно так Мартинелли в своем 249-м матче за «Арсенал» оформил первый в карьере хет-трик. И только второй мяч бразильца состоялся не после стандарта — ему оставалось поразить пустой угол с отличного паса Габриэла Жезуса.
Манчестер Юнайтед — Брайтон 1:2
В Англии утверждают, что слухи о возвращении в «МЮ» Уле-Гуннара Сульшера могут ими и остаться, так как руководство клуба было впечатлено работой временного тренера Даррена Флетчера. Судя по тому, как его в воскресенье встречал «Олд Траффорд», болельщики «красных дьяволов» против такого сценария не возражают. Да и футболисты, включая наконец-то вышедшего в старте Майну, играют с воодушевлением.
Хозяева на первых минутах могли забить дважды, однако Стил включил режим стены. Голкипер «Брайтона» остановил выход Диогу Далота один на один и вытянул из угла штрафной Бруну Фернандеша. Тем сильнее шокировал гол «чаек». Оборона «Юнайтед» не уследила за всеми — выполнившим подачу в центр штрафной Уэлбеком, пробившим головой Рюттером и отличившимся на добивании Грудой. У манкунианцев же, несмотря на большое количество атак, с завершением не ладилось. Хорошо, в ближайшее время вернутся с Кубка Африки Мбемо и Диалло.
Только в воскресенье нужно было справляться без этого тандема. А с этим не сложилось, и чем меньше времени оставалось до конца игры, тем меньше веры было в то, что удастся забить хоть раз. Зато Уэлбек, получив перед штрафной передачу от Груды, отправил мяч в верхний угол. Стадион после этого уныло замолчал, проснувшись только на последних минутах — когда корнер Фернандеша завершился голом Шешко.
Однако излишнее рвение подвело «МЮ» и персонально Лейси. Юный вингер, имея в пассиве желтую карточку, не согласился с решением судей и эмоционально швырнул мяч. Итог — удаление, поставившее крест на надеждах отыграться. И, возможно, на шансах Флетчера задержаться на своем нынешнем посту. Впереди — дерби Манчестера. Пока же констатируем: впервые с сезона-1981/82 «дьяволы» вылетели в первом раунде как Кубка Англии, так и Кубка лиги.
Италия: Ваноли притормозил «Милан»
В составе «Милана» дебютировал так и не нашедший себя в АПЛ форвард сборной Германии Фюллькруг, которого арендовали у «Вест Хэма». Немец — классический центральный нападающий, столь необходимый Массимилиано Аллегри. И премьера новичка довольно быстро могла принести результат, однако «стеночка» с Пулишичем хоть и привела к выходу один на один, не завершилась голом. Американец, обыграв Де Хеа, с острого угла не попал в ворота. Когда же Фюллькруг еще раз выдал пас партнеру пяткой, тот не смог перехитрить вратаря.
Наиграв за первый тайм на хет-трик, Пулишич не забил ни разу. И, как бы банально это не звучало, за такую расточительность пришлось заплатить. Один раз Меньян спас, однако градус остроты у ворот россонери неумолимо шел вверх, что в итоге вылилось в гол защитника Комуццо при подаче углового. Дело шло к третьей победе «Фиорентины» в последних турах, однако команда Паоло Ваноли (его удалили со скамейки перед перерывом) во втором матче подряд потеряла очки в концовке. В середине недели, выйдя вперед на 89-й минуте, «фиалки» позволили отыграться «Лацио». Сейчас же Нкунку, открывшись в штрафной под передачу Фофана, из-под Комуццо пробил так, что Де Хеа не среагировал на влетевший в ближний угол мяч. Ничья расстроила всех, так как «Милан» сделал подарок «Интеру», а флорентийцы не выбрались из зоны вылета.
Потеря очков «Миланом», а также сенсационная ничья «Наполи» с «Вероной» в середине недели дали «Интеру» право на ошибку. Только нерадзурри вряд ли об этом задумывались. Напротив, они сами заставляли чемпиона допускать просчеты, один из которых стоил гостям быстро пропущенного гола. Бывший неаполитанец Зелиньски в центре поля накрыл прессингом Мактоминая, а Тюрам в контратаке выдержал паузу и среагировал на забегание вогнавшего мяч под дальнюю штангу Димарко.
Но тот, кто ошибся, сам же все починил. Мактоминай сравнял счет, вылетев на прострел Элмаса и поразив ближний угол из-под Аканджи. Второй же тайм стартовал с еще одного зевка миланской обороны, и Зоммера спасла неточность промахнувшегося мимо дальнего угла Хейлунна. «Наполи» какое-то время выглядел ярче, однако получил 11-метровый в свои ворота. За тем, как мастер ударов с точки Хакан Чалханоглу не оставляет шансов грозе пенальтистов Ване Милинковичу-Савичу, Антонио Конте наблюдал не со скамейки. Истерика у бровки стоила ему красной карточки, после предъявления которой он еще и наорал на резервного арбитра.
Только это была еще не развязка, и гости снова отыгрались. Ланг не просто не дал мячу покинуть пределы поля — он с лета отправил его к воротам на оформившего дубль Мактоминая. Шотландец забил черно-синим в третьем матче Серии А (любимый соперник наряду с «Торино»). Пика же напряжение достигло в момент выстрела Мхитаряна в штангу в компенсированное время. Генриху было обидно, но ничья скорее справедлива. А еще — это результат, который на пользу интриге в итальянском чемпионате.
Германия: вдохновение Олисе
«Бавария» вышла из отпуска решительно, и после прострела Диаса быстро повела в счете. Фишер, пытаясь опередить Олисе, отправил мяч в собственные ворота. Однако «волки» в ответ показали зубы, и Лаймер проспал рывок сравнявшего счет Пейчиновича себе за спину. Был близок к успеху Эриксен, но все же первый тайм завершился в пользу чемпиона, и снова сработали фланги атаки. Олисе навесил в площадь ворот точно на голову ускользнувшему от защитников Диасу.
Для француза этот пас стал 24-м в Бундеслиге. С тех пор, как статистику турнира с 2004 года собирает Opta, ни у одного футболиста не было таких показателей в первых пятидесяти матчах. Причем на этом Олисе не остановился. В начале второго тайма он все сделал сам, продвинувшись вдоль линии штрафной, и уложив мяч в угол. А 25-го ассистентского балла Майкла лишил Йентц, который хоть и опередил Диаса, отправил мяч под перекладину собственных ворот.
Только после этого в атаке себя проявили другие футболисты и персонально Кейн. За две минуты Харри проявил великодушие, выкатив мяч Рафаэлу Геррейру, после чего взял инициативу на себя и потрясающе попал из-за штрафной в дальнюю «девятку». Рикошет от каркаса ворот дополнительно украсил эпизод. Это 20-й гол англичанина в чемпионате. А, как потом оказалось, Олисе просто взял паузу, после которой оформил дубль с паса отблагодарившего партнера Диаса. Итоговые же 8:1 — констатация тотального доминирования команды Венсана Компани на внутренней арене.
Франция: рекорд лидера
Кубок Франции. 1/16 финала
Сошо — Ланс 0:3
Вообще-то лидер Лиги 1 должен был играть в субботу, однако из-за снегопада игру перенесли на сутки. И, само собой, это только отсрочило неизбежное. Занимающий четвертое место во втором дивизионе «Сошо» в первом тайме пропустил от снайпера кроваво-золотых Эдуара, а в концовке фаворит довел счет до крупного. Для команды Пьера Сажа это девятая победа подряд с учетом всех турниров, что стало новым клубным рекордом.
Лилль — Лион 1:2
Самая сильная пара в 1/16 финала Кубка Франции привлекла внимание еще и премьерой Эндрика в составе «Лиона». Но гораздо раньше бразильца говорить о себе заставил Афонсу Морейра. Перед началом сезона 20-летнего португальца рассматривали как игрока ротации, однако тяжелая травма Малика Фофана дала новичку шанс, и он им воспользовался. В Лилле Морейра после выноса своего голкипера Дешама опередил вратаря «догов» и поверг болельщиков хозяев в шок. Так через 45 секунд после стартового свистка вингер стал автором самого быстрого кубкового гола «ткачей», забрав рекорд у Шерки.
Эндрик же оперативно едва не удвоил счет, однако Бодар перевел мяч в штангу. Можно сказать, кипер отчасти исправился за свой просчет, а также неудачно сыгравший в том эпизоде защитник Нгой реабилитировался, оформив на себя авторство ответного гола «Лилля». Впрочем, его успех не стал переломным, и перед уходом на перерыв Франция увидела первый гол Эндрика. Дебютант расстрелял ворота, когда мяч в район дальней штанги красиво с лета переправил Толиссо. Это взятие ворот так и осталось победным, хотя серия пенальти была близко: на последних минутах дальний удар Тиагу Сантуша остановила штанга. «Лион» — настоящий кошмар «догов». «Ткачи» не проигрывают шесть матчей, начав серию в ⅛ финала Кубка Франции два года назад (+5=1).
Статистика дня
1-й раз с весны прошлого года «Фиорентина» прошла без поражений три тура в Серии А (+1=2).
2-й раз за последние тридцать лет в ⅛ финала Кубка Франции не будет представителей четвертого дивизиона. Если же во вторник «Марсель» не уступит «Байо», впервые после розыгрыша-1990/91 после 1/16 финала в турнире останутся только представители двух ведущих лиг.
4 мяча забил головой нападающий менхенгладбахской «Боруссии» Табакович, лидирующий по данному показателю в Бундеслиге.
8 раз играли в финалах различных турниров под началом Ханси Флика «Бавария» (5) и «Барселона» (3), выиграв все из них.
19 матчей подряд «Барселона» выставляла более молодой по среднему возрасту состав в класико. Однако в финале Суперкубка Испании «Реал» (24 года и 251 день) оказался моложе сине-гранатовых (25 лет и 83 дня).
37 лет футболисты «Норвича» не делали хет-трики в домашних играх Кубка Англии. В команде из зоны вылета Чемпионшипа отличился нападающий Макама.
Автор: Андрей Кузичев