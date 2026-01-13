Увольнение Алонсо — грубая ошибка «Реала». Клуб лишился шанса на светлое будущее

2026 год решил долго не раскачиваться. Не прошло и половины января, а три европейских топ-клуба уже попрощались с главными тренерами, причем одна отставка спорнее другой. Сначала гремело в Англии, где без работы остались Мареска и Аморим, а после финала Суперкубка Испании подключился «Реал», объявивший об уходе Алонсо.
«По обоюдному согласию между клубом и Хаби Алонсо было принято решение прекратить его пребывание на посту главного тренера первой команды», — гласит релиз мадридцев. На место экс-полузащитника мгновенно назначали Альваро Арбелоа, которого подняли из «Кастильи».
Дипломатичные формулировки, очевидно, выбраны с целью снизить взрывоопасность ситуации и минимизировать риск разнообразных склок вокруг сомнительного решения. Но за дело быстро взялись журналисты и инсайдеры. Кто-то пишет, что Алонсо ушел сам, потому что ему надоело ежесекундное давление и отсутствие поддержки — как руководства, так и игроков. Где-то появляется информация, согласно которой причинами увольнения стали ссоры с футболистами, неудовлетворительные результаты и безуспешные попытки специалиста построить внятную игру. Якобы Хаби так и не нашел подходящей формулы.
Любой из вариантов означает колоссальный провал «Реала». Неважно, почему именно тренер испарился из клуба, подобно карандашу в фокусе Джокера. Важен сам факт, что он испарился. Если отставки захотел Алонсо, значит, команда серьезно заражена изнутри. Истерики Винисиуса, мощные недовольства Мбаппе, ворчание Вальверде — не могут футболисты, пусть и самые звездные, определять вектор развития. По крайней мере, в данном случае, ведь Хаби не допускал фундаментальных ошибок и даже до значимых провалов добраться не успел.
А если речь конкретно об отстранении от работы, получается, что Перес повел себя в стиле взбалмошного и сумасбродного президента, коим практически никогда не казался. Уволить тренера в одностороннем порядке в таком положении могли Де Лаурентис, Боэли, Аньелли, Рэтклифф. Но не Флорентино. Слишком велик статус «Мадрида», чтобы идти на абсурдные поступки, управляя им.
Но главный вывод заключается в следующем: «Реал» имел шанс встроиться в современные реалии мирового футбола, органично превратиться в хорошем смысле слова в нормальный клуб. Магия, фарт, психология, аура и голый класс перестали играть определяющую роль и приносить титулы, это выяснилось еще посреди последнего сезона Анчелотти. Поэтому ведь и пришел Алонсо — молодой перспективный специалист с четкими идеями, системой и прочими атрибутами, необходимыми для нахождения в списке передовых команд планеты.
Мадридский организм оказался не готов к новому. К тому, без чего сейчас нельзя. Естественные процессы в виде бесконечного множества селебрити и их нежелания подчиняться алгоритмам попросту отторгли Хаби. Сработал иммунитет, выработанный усилиями Зидана и Анчелотти, которые, безусловно, были прекрасны в своей бессистемности. Но времена меняются. А дальше — откат к хорошо знакомым паттернам. В инфополе уже возникли инсайды (в частности, от Фабрицио Романо), говорящие о желании Арбелоа действовать по модели Карло, то есть без железных тактических рисунков.
Да, «Реал» упустил возможность стать нормальным. Остается лишь выяснить, надо ли ему вообще быть таковым. Тенденции футбола высшего уровня буквально кричат, что в «Мадриде» явно прокололись. Хаби шел в топ-8 Лиги чемпионов, чего тот же Анчелотти не добился, и не особо отстал от «Барселоны» в чемпионате. Похоже, боссы просто не поняли, что многослойные конструкции не возводятся за пару месяцев.
Может, у Алонсо в итоге ничего и не построилось бы, но ему не дали даже половины сезона для свершений. Или для существенных оплошностей. Теперь это всего-навсего сослагательное наклонение, которое навсегда оставит увольнение Хаби грубой ошибкой. И кто знает, чем обернутся ее последствия. Над «Бернабеу» нависли тучи, от которых не спасет выдвижная крыша.