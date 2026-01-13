Увольнение Алонсо — грубая ошибка «Реала». Клуб лишился шанса на светлое будущее

Мадридский организм оказался не готов к новому. К тому, без чего сейчас нельзя. Естественные процессы в виде бесконечного множества селебрити и их нежелания подчиняться алгоритмам попросту отторгли Хаби. Сработал иммунитет, выработанный усилиями Зидана и Анчелотти, которые, безусловно, были прекрасны в своей бессистемности. Но времена меняются. А дальше — откат к хорошо знакомым паттернам. В инфополе уже возникли инсайды (в частности, от Фабрицио Романо), говорящие о желании Арбелоа действовать по модели Карло, то есть без железных тактических рисунков.