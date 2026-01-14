Ричмонд
«Наполи» дома сыграл вничью с «Пармой»

Футболисты «Наполи» на своем поле в рамках 16-го тура Серии А сыграли вничью против «Пармы».

Источник: Getty Images

Встреча завершилась со счетом 0:0. Отметим, что на 11-й минуте после просмотра VAR был отменен гол полузащитника неаполитанцев Скотта Мактоминея.

Эта третья ничья подряд команды Антонио Конте в итальянском чемпионате. Ранее «Наполи» сыграл вничью с «Вероной» (2:2) и «Интером» (2:2).

На данный момент неаполитанцы располагаются на третьей строчке в турнирной таблице Серии А с 40 очками, а «Парма» занимает 14 позицию, имея в своем активе 22 очка.

Наполи
0:0
Первый тайм: 0:0
Парма
Футбол, Италия, 16-й тур
14.01.2026, 20:30 (МСК UTC+3)
Диего Армандо Марадона
Главные тренеры
Антонио Конте
Карлос Куэста
Составы команд
Наполи
32
Ваня Милинкович-Савич
22
Джованни Ди Лоренцо
4
Алессандро Буонджорно
13
Амир Ррахмани
19
Расмус Хейлунн
68
Станислав Лоботка
8
Скотт Мактоминай
30
Паскуале Маццокки
58′
37
Леонардо Спинаццола
17
Матиас Оливера
58′
7
Давид Нерес
87′
90′
27
Лоренцо Лукка
21
Маттео Политано
78′
26
Антонио Вергара
70
Ноа Ланг
58′
20
Эльиф Эльмас
Парма
66
Филиппо Ринальди
81′
27
Саша Бричги
67′
8
Науэль Эстевес
16
Мандела Кейта
39
Алессандро Чиркати
5
Лаутаро Валенти
37
Мариано Троило
57′
70′
15
Энрико Дель Прато
22
Оливер Серенсен
46′
14
Эмануэле Валери
32
Патрик Кутроне
59′
10
Адриан Бернабе
24
Кристиан Ордоньес
90′
7
Адриан Бенедычак
17
Якоб Ондрейка
59′
9
Матео Пельегрино
Статистика
Наполи
Парма
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
16
4
Удары в створ
4
1
Угловые
7
1
Фолы
11
12
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Микаэль Фаббри
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти