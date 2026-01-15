«Бавария» продлила серию без поражений в Бундеслиге

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Мюнхенская «Бавария» обыграла «Кёльн» в матче 17-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча в Кёльне завершилась волевой победой гостей со счетом 3:1. У победителей мячи забили Серж Гнабри (45+5-я минута), Ким Мин Джэ (71) и Леннарт Карль (84). У хозяев отличился Линтон Майна (41).
В начале первого тайма игра прерывалась на десять минут из-за сильного задымления после использования болельщиками пиротехники.
«Бавария» с 47 очками лидирует в турнирной таблице Бундеслиги. Команда продлила серию без поражений в чемпионате до 17 игр. «Кёльн» (17 очков) располагается на 12-й позиции.
Результаты других матчей:
- «Вольфсбург» — «Санкт-Паули» — 2:1;
- «Лейпциг» — «Фрайбург» — 2:0;
- «Хоффенхайм» — «Боруссия» (Менхенгладбах) — 5:1.
Футбол, Германия, 17-й тур
14.01.2026, 22:30 (МСК UTC+3)
Рейн Энерги
Главные тренеры
Лукас Кваснек
Венсан Компани
Голы
Кельн
Линтон Майна
41′
Бавария
Серж Гнабри
(Майкл Олисе)
45+5′
Ким Мин Джэ
(Хироки Ито)
71′
Леннарт Карл
(Луис Диас)
84′
Составы команд
Кельн
1
Марвин Швебе
28
Себастьян Себулонсен
39
Дженк Озкаджар
22
Джамай Симпсон-Пьюзи
5
Том Краус
16
Якуб Каминьски
29
Ян Тильманн
85′
38
Юссуфа Ньянг
32
Кристофер Лунн
78′
18
Исак Бергманн Йоханнессон
9
Рагнар Ахе
78′
30
Мариус Бюльтер
37
Линтон Майна
67′
40
Финн Шентен
13
Саид Эль Мала
79′
7
Лука Вальдшмидт
Бавария
1
Мануэль Нойер
27
Конрад Лаймер
14
Луис Диас
9
Гарри Кейн
3
Ким Мин Джэ
45
Александр Павлович
8
Леон Горецка
21
Хироки Ито
88′
22
Рафаэл Геррейру
17
Майкл Олисе
82′
20
Том Бишоф
7
Серж Гнабри
67′
2
Дайот Упамекано
4
Джонатан Та
67′
42
Леннарт Карл
Статистика
Кельн
Бавария
Удары (всего)
7
19
Удары в створ
3
8
Угловые
4
6
Фолы
3
4
Офсайды
3
5
Судейская бригада
Главный судья
Патрик Иттрих
(Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти